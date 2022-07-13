Населення Землі до 2023 року перевищить 8 млрд людей, — ООН

Як зазначають експерти, титул найгустонаселенішої країни світу у Китаю відбере Індія. За прогнозами, до 2050 року вона досягне чисельності населення 1,668 мільярда осіб.

Згідно з новим звітом Організації Об'єднаних Націй (ООН), до 2023 року Індія забере у Китаю почесне місце найбільш густонаселеної країни світу, пише IFLS.

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У звіті прогнозується, що 15 листопада 2022 року стане днем, коли населення світу сягне 8 мільярдів людей. Проте це також підкреслює, що демографічний бум людства вичерпується, а населення світу нині зростає найповільнішими темпами з 1950 року.

Прогнози експертів припускають, що 2030 року населення світу може зрости приблизно до 8,5 мільярда, 2050 року до 9,7 мільярда, а 2100 року до 10,4 мільярдів.

"Це привід для того, щоб відсвяткувати нашу різноманітність і захоплюватися досягненнями в галузі охорони здоров'я, які збільшили тривалість життя і різко скоротили показники материнської та дитячої смертності", — заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Більше половини прогнозованого приросту населення до 2050 року буде зосереджено у 8 країнах: Демократичній Республіці Конго, Єгипті, Ефіопії, Індії, Нігерії, Пакистані, Філіппінах і Танзанії.

Більшість з 46 найменш розвинених країн (32 з яких знаходяться в країнах Африки на південь від Сахари) відносять до найбільш швидкозростаючих груп населення. Прогнозується, що населення деяких із цих країн подвоїться у період із 2022 по 2050 рік.

Наприклад, очікується, що населення в країнах Африки на південь від Сахари продовжуватиме зростати до кінця століття і сприятиме більш ніж половині глобального приросту населення, що очікується до 2050 року. З іншого боку, у період з 2022 по 2050 рік у 61 країні спостерігатиметься скорочення чисельності населення, зокоема у значній частині Європи.

Нині населення Китаю становить близько 1,426 мільярда людей, а Індії — близько 1,412 мільярдів. Тоді як Індія продовжить своє зростання і до 2050 року досягне чисельності населення 1,668 мільярда людей, населення Китаю скорочуватиметься і до середини століття становитиме близько 1,317 мільярда людей.

Щодо кількості чоловіків і жінок, то нині у світі чоловіків (50,3%) трохи більше ніж жінок (49,7%). Однак у найближчі десятиліття ситуація зміниться, і до 2050 року кількість жінок зрівняється з числом чоловіків.

Ми також живемо у старіючому світі, і в період з 2022 по 2050 рік частка людей віком 65 років і вище збільшиться у всьому світі.

Нагадаємо, що раніше експерти з'ясували, що чисельність населення Китаю скоротилася вперше після великого голоду 60 років тому. Китайські жінки не хочуть мати дітей через коронавірус та збільшення вартості життя.