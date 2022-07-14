В лаборатории вырастили важную часть сердца человека в миниатюре, и она работает

Новая модель желудочка сердца человека может помочь в изучении болезней этого органа, а также может стать первым шагом к созданию полноценного сердца.

Канадские ученые вырастили в лаборатории из клеток крыс крошечную модель желудочка сердца человека. Этот микроорган выглядит как кровеносный сосуд длиной 1 мм и диаметров 0,5 мм. Этот сосуд может сокращаться, как настоящая составляющая сердца эмбриона человека и может перекачивать жидкость, сообщает ScienceAlert.

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У ученых на сегодня существует как минимум два способа изучить процесс перекачивания крови больным или здоровым сердцем человека. Для этого используют сердца умерших людей, хотя они не могут полностью показать этот процесс из-за своего не активного состояния. Или же ученые используют живые сердца животных для изучения болезней сердца и методов их лечения. Но последний вариант не совсем этичен.

[ + – ] У ученых на сегодня существует как минимум два способа изучить процесс перекачивания крови больным или здоровым сердцем человека. Для этого используют сердца умерших людей, хотя они не могут полностью показать этот процесс из-за своего не активного состояния. Или же ученые использую живые сердца животных для изучения болезней сердца и методов их лечения. Но последний вариант не совсем этичен Фото: ScienceAlert

Теперь ученые создали новый орган из смеси искусственных и биологических материалов. В частности, были использованы клетки из сердечно-сосудистых тканей молодых крыс. Таким образом ученые создали модель, которая имитирует сердечную мышцу левого желудочка сердца человека. Чтобы крошечная модель сердечной мышцы сокращалась и перекачивала жидкость, ученые использовали серию электрических разрядов.

"Этот крошечный орган может помочь нам измерить объем перекачиваемой жидкости за раз во время сокращений, а также уровень давления в этой жидкости. Подобное было почти невозможно сделать, используя известные методы", — говорит Саргол Оховатян из Университета Торонто.

[ + – ] Теперь ученые создали новый орган из смеси искусственных и биологических материалов. В частности, были использованы клетки из сердечно-сосудистых тканей молодых крыс. Таким образом ученые создали модель, которая имитирует сердечную мышцу левого желудочка сердца человека. Чтобы крошечная модель сердечной мышцы сокращалась и перекачивала жидкость, ученые использовали серию электрических разрядов Фото: ScienceAlert

"Раньше уже были попытки создать трехмерную модель желудочка сердца, но все они были созданы из одного слоя клеток. Но у настоящего сердца, как и у нашей модели много слоев", — говорит Милика Радишич из Университета Торонто.

Пока что модель части сердца человека может перекачивать жидкость под небольшим давлением, которое соответствует 5% давления в обычном сердце. Но модель уже показала свою работоспособность, и ученые со временем хотят создать еще больше слоев ткани для более функционирующего органа.

По словам ученых, новая модель желудочка сердца человека может помочь в изучении болезней этого органа, а также может стать первым шагом к созданию полноценного сердца. И это сердце можно будет пересаживать людям, если удастся включить в состав искусственно созданного органа человеческие ткани.

"Такие модели могут избавить ученых при исследовании сердца от использования мертвых органов человека или же живых органов животных",- говорят ученые.

Как уже писал Фокус, недавно состоялись две успешные трансплантации сердец свиней, которые подверглись генетическим изменениям, двум пациентам. Единственный важный нюанс состоит в том, что оба пациента были уже с мертвым мозгом, а работоспособность их сердца поддерживали искусственным путем. Тем не менее ученые не оставляют надежд со временем использовать сердца свиней в качестве донорских органов для людей. Хотя первая попытка такой пересадки живому человеку и не была полностью успешной, и пациент умер через два месяца после операции.