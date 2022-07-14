У лабораторії виростили важливу частину серця людини в мініатюрі, і вона працює

Нова модель шлуночка серця людини може допомогти у вивченні хвороб цього органа, а також може стати першим кроком до створення повноцінного серця.

Канадські вчені виростили в лабораторії з клітин щурів крихітну модель шлуночка серця людини. Цей мікроорган має вигляд кровоносної судини довжиною 1 мм і діаметром 0,5 мм. Ця судина може скорочуватися, як справжня складова серця ембріона людини, і може перекачувати рідину, повідомляє ScienceAlert.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У вчених сьогодні існує як мінімум два способи вивчити процес перекачування крові хворим або здоровим серцем людини. Для цього використовують серця померлих людей, хоча вони не можуть повністю показати цей процес через свій неактивний стан. Або вчені використовують живі серця тварин для вивчення хвороб серця і методів їх лікування. Але останній варіант не зовсім етичний.

[ + – ] У вчених сьогодні існує як мінімум два способи вивчити процес перекачування крові хворим або здоровим серцем людини. Для цього використовують серця померлих людей, хоча вони не можуть повністю показати цей процес через свій неактивний стан. Або вчені використовують живі серця тварин для вивчення хвороб серця і методів їх лікування. Але останній варіант не зовсім етичний. Фото: ScienceAlert

Тепер учені створили новий орган із суміші штучних і біологічних матеріалів. Зокрема були використані клітини із серцево-судинних тканин молодих щурів. Так учені створили модель, яка імітує серцевий м'яз лівого шлуночка серця людини. Щоб крихітна модель серцевого м'яза скорочувалася та перекачувала рідину, вчені використовували серію електричних розрядів.

"Цей крихітний орган може допомогти нам виміряти обсяг рідини, що перекачується за раз під час скорочень, а також рівень тиску в цій рідині. Подібне було майже неможливо зробити, використовуючи відомі методи", — говорить Саргол Оховатян із Університету Торонто.

[ + – ] Тепер учені створили новий орган із суміші штучних і біологічних матеріалів. Зокрема були використані клітини із серцево-судинних тканин молодих щурів. Так учені створили модель, яка імітує серцевий м'яз лівого шлуночка серця людини. Щоб крихітна модель серцевого м'яза скорочувалася та перекачувала рідину, вчені використовували серію електричних розрядів. Фото: ScienceAlert

"Раніше вже були спроби створити тривимірну модель шлуночка серця, але всі вони були створені з одного шару клітин. Але справжнє серце, як і наша модель, має багато шарів", — говорить Міліка Радишич із Університету Торонто.

Поки що модель частини серця людини може перекачувати рідину під невеликим тиском, що відповідає 5% тиску у звичайному серці. Але модель уже показала свою працездатність, і вчені згодом хочуть створити ще більше шарів тканин для органа, що функціонує.

За словами вчених, нова модель шлуночка серця людини може допомогти у вивченні хвороб цього органа, а також може стати першим кроком до створення повноцінного серця. І це серце можна буде пересаджувати людям, якщо вдасться включити до складу штучно створеного органу людські тканини.

"Такі моделі можуть позбавити вчених при дослідженні серця від використання мертвих органів людини або ж живих органів тварин", — кажуть учені.

Як уже писав Фокус, нещодавно відбулися дві успішні трансплантації сердець свиней, які зазнали генетичних змін, двом пацієнтам. Єдиний важливий нюанс полягає в тому, що обидва пацієнти були вже з мертвим мозком, а працездатність їхнього серця підтримували штучним шляхом. Проте вчені не залишають надій із часом використовувати серця свиней як донорські органи для людей. Хоча перша спроба такої пересадки живій людині не була повністю успішною, і пацієнт помер через два місяці після операції.