Міцні руки захищають організм: учені виявили гени сили, що допомагають нам жити довше

Багатьом із нас давно відомо, що фізичні навантаження допомагають нам зміцнити своє здоров'я. Однак учені з'ясували, що люди з генетичною схильністю до сили мають міцне здоров'я, не докладаючи до цього зусиль.

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У новому комплексному аналізі вчені вивчили генетичні основи м'язової сили та її вплив на здоров'я. У цьому дослідженні, наймасштабнішому у своєму роді, взяли участь понад 340 000 осіб у віці від 40 до 108 років з набору даних FinnGen. Вони виявили, що люди з генетичною схильністю до сильнішого захоплення рук не тільки демонструють високі фізичні можливості, а й значно знижують ризик розвитку важких захворювань і збільшують тривалість життя, перерахувавши їхні додаткові переваги, пише ScienceAlert.

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Команда використовувала полігенний показник (PGS) для кількісної оцінки впливу численних генетичних варіантів на силу захоплення кисті. Результати дослідження, проведеного Пяйві Херранен та її колегами з Університету Ювяскюля та Університету Гельсінкі, засвідчили, що вищі значення PGS пов'язані з нижчим ризиком смертності, особливо від серцево-судинних захворювань, і зниженням імовірності розвитку цілої низки виснажливих хвороб. Вища м'язова сила була пов'язана вченими з нижчою частотою поліартрозу і судинної деменції, зниженою на 23 і 21% відповідно. Ці взаємозв'язки дали змогу вченим припустити, що певні гени, які підвищують м'язову силу, можуть також захищати нас від деяких поширених недуг старіння.

Однак переваги генетичної сили м'язів не є універсальними. Дослідження показало, що, хоча сильна генетична основа м'язової сили може захистити людину від розвитку різних захворювань, вона практично не впливає на відновлення здоров'я після таких серйозних подій, як інфаркти або інсульти. Це підкреслює велику відмінність між стійкістю до розвитку захворювань і здатністю відновлюватися після важких епізодів хвороби, заявляють автори.

Це дослідження розкрило потенціал генетичних чинників у прогнозуванні та управлінні станом здоров'я і проклало шлях для майбутніх досліджень у цьому напрямку. Херранен вважає, що в подальших роботах слід вивчити, як вибір способу життя, наприклад фізична активність, може взаємодіяти з генетичною схильністю, щоб потенційно підвищити стійкість до захворювань. Це може призвести до розроблення більш персоналізованих стратегій лікування і профілактики захворювань, що враховують як генетичні, так і життєві чинники кожної людини.

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