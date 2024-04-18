Крепкие руки защищают организм: ученые выявили гены силы, помогающие нам жить дольше

Многим из нас давно известно, что физические нагрузки помогают нам укрепить свое здоровье. Однако ученые выяснили, что люди с генетической предрасположенностью к силе обладают крепким здоровьем не прикладывая к этому усилий.

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В новом комплексном анализе ученые изучили генетические основы мышечной силы и ее влияние на здоровье. В этом исследовании, самом масштабном в своем роде, приняли участие более 340 000 человек в возрасте от 40 до 108 лет из набора данных FinnGen. Они обнаружили, что люди с генетической предрасположенностью к более сильному захвату рук не только демонстрируют высокие физические возможности, но и значительно снижают риск развития тяжелых заболеваний и увеличивают продолжительность жизни, перечислив их дополнительные преимущества, пишет ScienceAlert.

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Команда использовала полигенный показатель (PGS) для количественной оценки влияния многочисленных генетических вариантов на силу захвата кисти. Результаты исследования, проведенного Пяйви Херранен и ее коллегами из Университета Ювяскюля и Университета Хельсинки, показали, что более высокие значения PGS связаны с более низким риском смертности, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, и снижением вероятности развития целого ряда изнурительных болезней. Более высокая мышечная сила была связана учеными с более низкой частотой полиартроза и сосудистой деменции, сниженной на 23 и 21% соответственно. Эти взаимосвязи позволили ученым предположить, что определенные гены, повышающие мышечную силу, могут также защищать нас от некоторых распространенных недугов старения.

Однако преимущества генетической силы мышц не являются универсальными. Исследование показало, что, хотя сильная генетическая основа мышечной силы может защитить человека от развития различных заболеваний, она практически не влияет на восстановление здоровья после таких серьезных событий, как инфаркты или инсульты. Это подчеркивает большое различие между устойчивостью к развитию заболеваний и способностью восстанавливаться после тяжелых эпизодов болезни, заявляют авторы.

Это исследование раскрыло потенциал генетических факторов в прогнозировании и управлении состоянием здоровья и проложило путь для будущих исследований в этом направлении. Херранен считает, что в дальнейших работах следует изучить, как выбор образа жизни, например физическая активность, может взаимодействовать с генетической предрасположенностью, чтобы потенциально повысить устойчивость к заболеваниям. Это может привести к разработке более персонализированных стратегий лечения и профилактики заболеваний, учитывающих как генетические, так и жизненные факторы каждого человека.

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