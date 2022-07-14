Серьезные последствия. Ученые рассказали, к чему может привести недосыпание

Каждый человек осознает важность сна, но далеко не все знают о том, какие негативные последствия может иметь недосыпание. Причем эти последствия куда более опасны, чем может показаться.

Все мы знаем, что сон играет важную роль в нашей жизни. Страдаете ли вы бессонницей или просто хотите максимально использовать часы бодрствования, лишение сна может иметь негативные последствия для всего организма, пишет BGR.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Недостаток сна ухудшает рассудительность

Во-первых, лишение сна приводит к накоплению того, что ученые называют дефицитом сна — состояние, когда тело не высыпается, в результате чего ему нужно больше сна, чтобы восстановиться. Как отмечают эксперты, когда человек постоянно недосыпает, он начинаете терять часть субъективной способности судить о том, как этот недостаток сна влияет на его организм и здоровье.

[ + – ] Лишение сна приводит к накоплению того, что ученые называют дефицитом сна

Это может показаться мелочью. В конце концов, все мы хоть раз в жизни сталкивались с недосыпанием. Однако, когда вы теряете способность правильно судить, как недостаток сна влияет на вас, труднее определить, когда вы восстановились после дефицита сна.

Хотя мы этого не осознаем, однако исследования показывают, что лишение сна может привести к дефициту как эпизодической памяти, так и нашей личной бдительности. Этот эффект может продолжаться даже после двух-трех ночей восстановительного сна. Кроме того, дефицит может продолжаться, даже когда вы чувствуете себя "менее уставшим".

Лишение сна может увеличить риск нейродегенеративных заболеваний

Наиболее тревожный эффект, связанный с лишением сна, — это повышенный риск нейродегенеративных заболеваний. К ним относятся такие заболевания, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. И то, и другое может сильно изменить жизнь человека в негативную сторону.

Исследования сна проводить довольно трудно. Например, как с таким количеством негативных последствий, можно оправдать лишение сна участников этих исследований?

[ + – ] Недосыпание также может нарушить уровень тестостерона у мужчин

Но лишение сна — важная вещь для изучения, особенно если посмотреть на то, насколько оно распространено в нашем обществе. Более того, помимо того, что недосыпание может увеличить риск нейродегенеративных заболеваний, оно также может нарушить уровень тестостерона у мужчин. Также эксперты выяснили, что люди, которые спят менее 6 часов в сутки, имеют на 30% больше шансов получить ожирение.

Как мы видим, недосып может быть ужасным для человеческого организма. Именно поэтому ученые предлагают спать рекомендуемое количество времени — от 7 до 9 часов (в зависимости от возраста и самого человека), чтобы снизить риск любых негативных последствий.

Напомним, что ранее исследователи выяснили идеальное время сна для людей старше 40 лет. Как подчеркивают эксперты, слишком длительный или слишком короткий сон негативно влияет на когнитивные функции и психическое здоровья человека. В своем недавнем исследовании они пришли к выводу, что не 8, как принято считать, а именно 7 часов сна подходит для людей пожилого и среднего возраста.