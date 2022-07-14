Серйозні наслідки. Вчені розповіли, до чого може призвести недосипання

Кожна людина усвідомлює важливість сну, але далеко не всі знають, які негативні наслідки може мати недосипання. Причому ці наслідки набагато небезпечніші, ніж може здатися.

Усі ми знаємо, що сон відіграє важливу роль у нашому житті. Страждаєте ви від безсоння чи просто хочете максимально використовувати години неспання, позбавлення сну може мати негативні наслідки для всього організму, пише BGR.

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Нестача сну погіршує розважливість

По-перше, позбавлення сну призводить до накопичення того, що вчені називають дефіцитом сну — стан, коли тіло не висипається, внаслідок чого йому потрібно більше сну, щоб відновитись. Як зазначають експерти, коли людина постійно недосипає, вона починає втрачати частину суб'єктивної здатності судити про те, як цей недолік сну впливає на її організм і здоров'я.

[ + – ] Позбавлення сну призводить до накопичення того, що вчені називають дефіцитом сну

Це може здатися дрібницею. Зрештою, всі ми хоч раз у житті стикалися з недосипанням. Однак, коли ви втрачаєте здатність правильно судити, як недолік сну впливає на вас, важче визначити, коли ви відновилися після дефіциту сну.

Хоча ми цього не усвідомлюємо, проте дослідження показують, що позбавлення сну може призвести до дефіциту як епізодичної пам'яті, так і особистої пильності. Цей ефект може тривати навіть після двох-трьох ночей відновного сну. Крім того, дефіцит може продовжуватися, навіть коли ви почуваєтеся "менш втомленим".

Позбавлення сну може збільшити ризик нейродегенеративних захворювань

Найтривожніший ефект, пов'язаний із позбавленням сну, — це підвищений ризик нейродегенеративних захворювань. До них належать такі захворювання як хвороба Альцгеймера та хвороба Паркінсона. І те, й інше може сильно змінити життя людини в негативний бік.

Дослідження сну проводити досить важко. Наприклад, як із такою кількістю негативних наслідків можна виправдати позбавлення сну учасників цих досліджень?

[ + – ] Недосипання також може порушити рівень тестостерону в чоловіків

Але позбавлення сну — важлива річ для вивчення, особливо якщо подивитися на те, наскільки воно поширене в суспільстві. Ба більше, крім того, що недосипання може збільшити ризик нейродегенеративних захворювань, воно також може порушити рівень тестостерону в чоловіків. Також експерти з'ясували, що люди, які сплять менше ніж 6 годин на добу, мають на 30% більше шансів отримати ожиріння.

Як бачимо, недосип може бути жахливим для людського організму. Саме тому вчені пропонують спати рекомендовану кількість часу — від 7 до 9 годин (залежно від віку та самої людини), щоб знизити ризик будь-яких негативних наслідків.

Нагадаємо, що раніше дослідники з'ясували ідеальний час сну для людей старше 40 років. Як підкреслюють експерти, надто тривалий чи надто короткий сон негативно впливає на когнітивні функції та психічне здоров'я людини. У своєму недавньому дослідженні вони дійшли висновку, що не 8, як прийнято рахувати, а саме 7 годин сну підходить для людей похилого та середнього віку.