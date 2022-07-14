Ученые в Германии обнаружили глиняную фигурку доисторической богини воды (фото)

Статуэтка имеет высоту всего 19 см, у нее отсутствуют ноги и передняя поверхность верхней части тела.

В ходе недавних археологических раскопок в Баварии (Германия) эксперты обнаружили уникальную глиняную фигурку, которая представляет собой доисторическую богиню воды, пишет Heritage Daily.

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Статуэтка датируется VIII-V веками до н.э., во время железного века. Ее нашли в окрестностях гальштатского поселения на краю низменности Ункенбах.

Гальштатская культура была преобладающей западно- и центральноевропейской культурой в эпоху позднего бронзового и раннего железного века.

Открытие было сделано во время строительных работ на объездной дороге, в результате чего археологи провели раскопки в небольшом овраге. Помимо глиняной фигурки, они также нашли осколки стекла, глиняную посуду, инструменты из кости и глиняный штамп.

По мнению ученых, керамические находки были намеренно помещены в овраг в качестве подношений. Исследования датируют керамику VIII-VI веками до н.э., что соответствует гальштатскому периоду.

Глиняная фигурка имеет высоту всего 19 см, у нее отсутствуют ноги и передняя поверхность верхней части тела. Каждая сторона головы от высоты нижнего подбородка до уровня выше линии глаз имеет по 5 отверстий, возможно, представляющих собой капюшон, украшенный металлическими кольцами.

Исследователи предполагают, что местные жители могли поклоняться статуэтке как богине воды. По их мнению овраг выступает в роли священного места для ритуальных подношений. В любом случае фигурка функционировала как культовый объект, тесно связанный с водой.

"Аналогичные фигурки из глины известны из западного Причерноморья и датируются V тысячелетием до н.э. Однако другие находки на этом месте указывают на гораздо более раннюю датировку фигурки. Все это оставляет много места для будущей интерпретации", — заключила доктор Стефани Берг из Баварского государственного управления по охране памятников.

Напомним, что ранее эксперты наткнулись в Петре на весьма странную находку. Так, исследователи нашли массивные пласты белого песчаника. Это было очень необычно, учитывая, что Петра высечен из красного песчаника. По мнению ученых, все дело в наводнениях, которые и перенесли сюда песчаник.