Учені в Німеччині виявили глиняну фігурку доісторичної богині води (фото)

Статуетка має висоту всього 19 см, у неї відсутні ноги та передня поверхня верхньої частини тіла.

У ході недавніх археологічних розкопок у Баварії (Німеччина) експерти виявили унікальну глиняну фігурку, яка є доісторичною богинею води, пише Heritage Daily.

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Статуетка датується VIII-V століттями до н.е. під час залізного віку. Її знайшли на околицях гальштатського поселення на краю низовини Ункенбах.

Гальштатська культура переважала серед західно- та центральноєвропейських культур в епоху пізнього бронзового та раннього залізного віку.

Відкриття зробили під час будівельних робіт на об'їзній дорозі, внаслідок чого археологи провели розкопки в невеликому яру. Крім глиняної фігурки, вони також знайшли уламки скла, глиняний посуд, інструменти з кістки та глиняний штамп.

На думку вчених, керамічні знахідки були навмисно поміщені в яр як підношення. Дослідження датують кераміку VIII-VI століттями до н.е., що відповідає гальштатскому періоду.

Глиняна фігурка має висоту всього 19 см, у неї відсутні ноги та передня поверхня верхньої частини тіла. Кожна сторона голови від висоти нижнього підборіддя до рівня вище лінії очей має по 5 отворів, можливо, це капюшон, прикрашений металевими кільцями.

Дослідники припускають, що місцеві жителі могли поклонятися статуетці як богині води. На їхню думку, яр виступає в ролі священного місця для ритуальних підношень. У будь-якому випадку фігурка функціонувала як культовий об'єкт, що тісно пов'язаний із водою.

"Аналогічні фігурки з глини відомі із західного Причорномор'я та датуються V тисячоліттям до н.е. Проте інші знахідки на цьому місці вказують на набагато більш раннє датування фігурки. Все це залишає багато місця для майбутньої інтерпретації", — сказала докторка Стефані Берг із Баварського державного управління з охорони пам'яток.

Нагадаємо, що раніше експерти натрапили в Петрі на дуже дивну знахідку. Дослідники виявили потужні пласти білого пісковика. Це було дуже незвичайно, враховуючи, що Петра висічена з червоного пісковика. На думку вчених, уся річ у повенях, які й перенесли сюди пісковик.