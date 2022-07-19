В Испании обнаружили ранее неизвестный римский город (фото)

В ходе раскопок археологи нашли две улицы, тротуары, четыре канализации, одну мраморную руку от памятника и даже приемную термальной ванны.

В ходе своего недавнего исследования в Испании археологи раскопали целый ранее неизвестный римский город. Ученые решили называть это место Эль-Форау-де-ла-Тута, пока они не узнают его историческое название, пишет Artnet News.

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Рассматриваемый сельскохозяйственный район находится менее чем в 2 км к северо-западу от небольшого городка Артьеды и недалеко от древней дороги, которая связывала города Хаку, Лумбьер и Памплону в период Античности и Средневековья.

[ + – ] Кроме того, здесь находились две коринфские капители

До сих пор исследователи считали, что на этом пространстве площадью 404 соток располагались несколько отдельных археологических памятника. Однако как выяснили ученые в ходе своего нового исследовании, Эль-Форау-де-ла-Тута на самом деле был городом.

Сочетая методы дистанционного зондирования, такие как георадар и аэрофотоснимки, с традиционными методами, исследователи обнаружили местонахождение двух улиц, тротуаров, четырех канализаций, одной мраморной руки в натуральную величину предполагаемого общественного памятника и даже приемной термальной ванны, изобилующей мозаикой, сохранившейся под обрушившимся потолком из песчаника.

Кроме того, здесь находились невероятных размеров здания, а также элементы каменной скульптуры, в том числе две коринфские капители и три италийские аттические основания, которые дополняют доказательства о существовании единого города.

[ + – ] Эксперты даже нашли приемную термальной ванны, изобилующей мозаикой, сохранившейся под обрушившимся потолком из песчаника

Как выяснили археологи, эта территория по-разному использовалось в разные периоды истории. Так, например, на этом месте с IX по XIII века располагалась средневековая крестьянская деревня. По оценкам ученых, у нее могло быть как минимум 4 возможных названия: Артеде, Артеда, Артиеда или Артеда Сиуитате.

Стоит отметить, что исследователи все еще изучают две новые надгробные плиты, обнаруженные в некрополе. Команда также продолжит исследование гидравлического комплекса, который напоминает системы водоснабжения в близлежащих баскских городах, таких как Андело и Лос-Баньялес.

Напомним, что в мае этого года в Ираке нашли другой город, возрастом 3400 лет. Он был затоплен водами водохранилища, что всячески усложняло проведения раскопок. По мнению ученых, это может быть город Закику, который находился на берегу реки Тигр и был важным центром древней империи Митанни.