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В Іспанії знайшли раніше невідоме римське місто (фото)

Юлія Чайка
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стародавнє місто, місце розкопок, фото
Розглянутий сільськогосподарський район знаходиться менш ніж за 2 км на північний захід від невеликого містечка Артьєди

У процесі розкопок археологи знайшли дві вулиці, тротуари, чотири каналізації, одну мармурову руку від пам'ятника та навіть приймальню термальної ванни.

У процесі свого нещодавнього дослідження в Іспанії археологи розкопали ціле раніше невідоме римське місто. Учені вирішили називати це місце Ель-Форау-де-ла-Тута, доки вони не дізнаються його історичну назву, пише Artnet News.

Розглянутий сільськогосподарський район знаходиться менш ніж за 2 км на північний захід від невеликого містечка Артьєди і неподалік стародавньої дороги, яка пов'язувала міста Хаку, Лумб'єр і Памплону в період Античності та Середньовіччя.

капітель, руїни, фото
Крім того, тут знаходилися дві коринфські капітелі

До цього часу дослідники вважали, що в цьому просторі площею 404 сотки розташовувалися кілька окремих археологічних пам'яток. Однак, як з'ясували вчені в процесі свого нового дослідження, Ель-Форау-де-ла-Тута насправді був містом.

Поєднуючи методи дистанційного зондування, такі як георадар та аерофотознімки, з традиційними методами, дослідники з'ясували місцезнаходження двох вулиць, тротуарів, чотирьох каналізацій, однієї мармурової руки в натуральну величину передбачуваного громадського пам'ятника та навіть приймальної термальної ванни, що рясніє мозаїкою, яка збереглась під стелею з пісковика, що обрушилася.

Крім того, тут знаходилися неймовірних розмірів будівлі, а також елементи кам'яної скульптури, зокрема дві коринфські капітелі та три італійські аттичні основи, які доповнюють докази про існування єдиного міста.

мозаїка, підлога, фото
Експерти навіть знайшли приймальню термальної ванни, рясніє мозаїкою, що збереглася під стелею з пісковика, що обрушилася.

Як з'ясували археологи, ця територія по-різному використовувалась у різні періоди історії. Так, наприклад, на цьому місці з IX по XIII століття розташовувалося середньовічне селянське село. За оцінками вчених, у неї могли бути як мінімум 4 можливі назви: Артеде, Артеда, Артієда або Артеда Сіуітате.

Дослідники все ще вивчають дві нові надгробні плити, знайдені в некрополі. Команда також продовжить дослідження гідравлічного комплексу, що нагадує системи водопостачання у прилеглих баскських містах, таких як Андело та Лос-Баньялес.

Нагадаємо, що у травні цього року в Іраку знайшли інше місто, віком 3400 років. Він був затоплений водами водосховища, що ускладнювало проведення розкопок. На думку вчених, це може бути місто Закіку, яке знаходилося на березі річки Тигр і було важливим центром стародавньої імперії Мітанні.