В Іспанії знайшли раніше невідоме римське місто (фото)

У процесі розкопок археологи знайшли дві вулиці, тротуари, чотири каналізації, одну мармурову руку від пам'ятника та навіть приймальню термальної ванни.

У процесі свого нещодавнього дослідження в Іспанії археологи розкопали ціле раніше невідоме римське місто. Учені вирішили називати це місце Ель-Форау-де-ла-Тута, доки вони не дізнаються його історичну назву, пише Artnet News.

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Розглянутий сільськогосподарський район знаходиться менш ніж за 2 км на північний захід від невеликого містечка Артьєди і неподалік стародавньої дороги, яка пов'язувала міста Хаку, Лумб'єр і Памплону в період Античності та Середньовіччя.

[ + – ] Крім того, тут знаходилися дві коринфські капітелі

До цього часу дослідники вважали, що в цьому просторі площею 404 сотки розташовувалися кілька окремих археологічних пам'яток. Однак, як з'ясували вчені в процесі свого нового дослідження, Ель-Форау-де-ла-Тута насправді був містом.

Поєднуючи методи дистанційного зондування, такі як георадар та аерофотознімки, з традиційними методами, дослідники з'ясували місцезнаходження двох вулиць, тротуарів, чотирьох каналізацій, однієї мармурової руки в натуральну величину передбачуваного громадського пам'ятника та навіть приймальної термальної ванни, що рясніє мозаїкою, яка збереглась під стелею з пісковика, що обрушилася.

Крім того, тут знаходилися неймовірних розмірів будівлі, а також елементи кам'яної скульптури, зокрема дві коринфські капітелі та три італійські аттичні основи, які доповнюють докази про існування єдиного міста.

[ + – ] Експерти навіть знайшли приймальню термальної ванни, рясніє мозаїкою, що збереглася під стелею з пісковика, що обрушилася.

Як з'ясували археологи, ця територія по-різному використовувалась у різні періоди історії. Так, наприклад, на цьому місці з IX по XIII століття розташовувалося середньовічне селянське село. За оцінками вчених, у неї могли бути як мінімум 4 можливі назви: Артеде, Артеда, Артієда або Артеда Сіуітате.

Дослідники все ще вивчають дві нові надгробні плити, знайдені в некрополі. Команда також продовжить дослідження гідравлічного комплексу, що нагадує системи водопостачання у прилеглих баскських містах, таких як Андело та Лос-Баньялес.

Нагадаємо, що у травні цього року в Іраку знайшли інше місто, віком 3400 років. Він був затоплений водами водосховища, що ускладнювало проведення розкопок. На думку вчених, це може бути місто Закіку, яке знаходилося на березі річки Тигр і було важливим центром стародавньої імперії Мітанні.