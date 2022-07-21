В Ираке нашли руины потерянного королевского города (фото)

Крепость включает в себя здания, которые служили казармами и другие объекты, имеющие военное назначение, а также наскальные барельефы.

В ходе своих недавних археологических раскопок в горах Ирака археологи обнаружили древнюю крепость, которая по их мнению является остатком затерянного парфянского города Натуния, о существовании которого известно только по монетам, пишет Artnet News.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Команда ученых впервые начала изучать руины участка, известного как Рабана-Меркули, 13 лет назад, проводя раскопки и обследуя на крупнейшей горной системе Загрос территорию длиной 4 км.

"Впечатляющая обстановка крепости Рабана-Меркули, встроенной в западную сторону горы Пирагрун, которая является одной из самых выдающихся вершин в регионе Загрос, действительно отличает ее от всего, где я работал", — рассказал ведущий автор раскопок Майкл Браун Гейдельбергского университета в Германии.

[ + – ] О существовании Натунии известно только по монетам

Как отмечает Браун, крепость Рабана-Меркули сильно напоминает Хельмову Падь из "Властелина колец", имея в виду изогнутые укрепления на склоне горы, придуманные автором Дж. Р. Р. Толкином в "Двух крепостях". Древние каменные стены заполняют бреши в высокогорье, делая и без того защищенную местность еще более непроходимой.

Крепость включает в себя здания, которые служили казармами, и другие объекты, имеющие военное назначение. Также тут находится зороастрийское святилище, где люди поклонялись иранской богине воды Анахите.

Однако самым ярким элементом является пара наскальных барельефов, изображающих фигуру человека в натуральную величину в богато украшенной одежде.

[ + – ] Настенные барельефы у входа в крепость могли изображать основателя города

"Оба барельефа расположены непосредственно рядом с двумя закрытыми входами и явно предназначены для того, чтобы сделать политическое заявление. Их можно охарактеризовать как древнюю пропаганду", — объяснили ученые.

По мнению экспертов этой фигурой является царь античного государства Адиабена. Характерный головной убор фигуры очень похож на головной убор, найденный на статуе из древнего города Хатра, примерно в 225 км к западу, на которой есть надпись, идентифицирующая царя Адиабены.

В Рабана-Меркули царем Адиабены, увековеченным на скальных стенах, мог быть Натуниссар, основатель Натунии, также известной как Натуниссарокерта.

[ + – ] На территории крепости также находится зороастрийское святилище, где люди поклонялись иранской богине воды Анахите

Топоним Натуниссарокерта сочетает в себе Натуниссар — царя, которого на древних монетах называют основателем города, с парфянским словом, обозначающим ров или укрепление, предполагая, что это был обнесенный стеной город с тщательно продуманной защитой, очень похожий на место в Рабана-Меркули.

"Натуния действительно известна только по редким монетам, никаких подробных исторических деталей нет. Рабана-Меркули, безусловно, является крупнейшим и наиболее впечатляющим памятником парфянской эпохи в регионе и единственным с царской иконографией, так что это, безусловно, ценная находка", — заключили исследователи.

Напомним, что ранее в Испании нашли ранее неизвестный римский город. Ему дали временное название Эль-Форау-де-ла-Тута. Среди других находок эксперты также обнаружили две улицы, тротуары и четыре канализации.