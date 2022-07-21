В Іраку знайшли руїни втраченого королівського міста (фото)

Фортеця включає будівлі, які служили казармами та інші об'єкти, що мають військове призначення, а також наскельні барельєфи.

У процесі своїх недавніх археологічних розкопок у горах Іраку археологи виявили давню фортецю, яка, на їхню думку, є залишком загубленого парфянського міста Натунія, про існування якого відомо лише за монетами, пише Artnet News.

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Команда вчених вперше почала вивчати руїни ділянки, відомої як Рабана-Меркулі, 13 років тому, проводячи розкопки та обстежуючи на найбільшій гірській системі Загрос територію завдовжки 4 км.

"Вражаюча обстановка фортеці Рабана-Меркулі, вбудованої у західний бік гори Пірагрун, яка є однією з найвидатніших вершин у регіоні Загрос, справді відрізняє її від усього, де я працював", — розповів провідний автор розкопок Майкл Браун Гейдельберзького університету в Німеччині.

[ + – ] Про існування Натунії відомо лише з монет

Як зазначає Браун, фортеця Рабана-Меркулі сильно нагадує Гельмів Яр із "Володаря перснів", маючи на увазі вигнуті укріплення на схилі гори, придумані автором Дж. Р. Р. Толкіном у "Двох фортецях". Стародавні кам'яні стіни заповнюють проломи у високогір'ї, роблячи і так захищену місцевість ще більш непрохідною.

Фортеця включає будівлі, які служили казармами, та інші об'єкти, що мають військове призначення. Також тут знаходиться зороастрійське святилище, де люди поклонялися іранській богині води Анахіті.

Однак найяскравішим елементом є пара наскельних барельєфів, що зображують фігуру людини в натуральну величину в багато прикрашеному одязі.

[ + – ] Настінні барельєфи біля входу до фортеці могли зображати засновника міста

"Обидва барельєфи розташовані безпосередньо поруч із двома закритими входами і явно призначені для того, щоб зробити політичну заяву. Їх можна охарактеризувати як давню пропаганду", — пояснили вчені.

На думку експертів, цією фігурою є цар античної держави Адіабена. Характерний головний убір фігури дуже схожий на головний убір, знайдений на статуї з древнього міста Хатра, приблизно 225 км на захід, на якій є напис, що ідентифікує царя Адіабени.

У Рабана-Меркулі царем Адіабени, увічненим на скельних стінах, міг бути Натуніссар, засновник Натунії, також відомий як Натуніссарокерта.

[ + – ] На території фортеці також знаходиться зороастрійське святилище, де люди поклонялися іранській богині води.

Топонім Натуніссарокерта поєднує в собі Натуніссар — царя, якого на стародавніх монетах називають засновником міста, з парфянським словом, що позначає рів або зміцнення, припускаючи, що це було обнесене стіною місто з ретельно продуманим захистом, дуже схоже на місце в Рабана-Меркулі.

"Натунія дійсно відома лише за рідкісними монетами, ніяких докладних історичних деталей немає. Рабана-Меркулі, безумовно, є найбільшою і найбільш вражаючою пам'яткою парфянської епохи в регіоні і єдиною з царською іконографією, тож це, безумовно, цінна знахідка", — підсумували дослідники.

Нагадаємо, що раніше в Іспанії знайшли раніше невідоме римське місто. Йому дали тимчасову назву Ель-Форау-де-ла-Тута. Серед інших знахідок експерти також виявили дві вулиці, тротуари та чотири каналізації.