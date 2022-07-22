Никакого этикета. Ученые говорят, что нужно есть с широко открытым ртом и лучше руками

Новое исследование предполагает, что нужно избавиться от стереотипов касательно приема пищи и благодаря этому получать от еды больше удовольствия.

Ученый из Оксфордского университета считает, что правила поведения за столом, которые прививали нам с детства на самом деле только ухудшат наше восприятие пищи. Чарльз Спенс рекомендует есть с открытым ртом и можно даже руками, ведь таким образом наши ощущения от приема пищи только улучшатся, сообщает Daily Mail.

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Считается, что есть с широко открытым ртом и брать слишком большие куски пищи – неприемлемо и некрасиво. Нужно следовать правилам хорошего тона и брать небольшие кусочки и жевать их с закрытым ртом. Но ученый из Оксфордского университета считает, что это в корне неправильно.

[ + – ] Ученый из Оксфордского университета считает, что правила поведения за столом, которые прививали нам с детства на самом деле только ухудшат наше восприятие пищи. Чарльз Спенс рекомендует есть с открытым ртом и можно даже руками, ведь таким образом наши ощущения от приема пищи только улучшаться Фото: Daily Mail

Чарльз Спенс из Оксфордского университета возглавляет группу ученых, которые изучают то, как наш слух, зрение, осязание, вкус и обоняние влияют на восприятие пищи, которую мы едим. Таким образом ученые хотят узнать больше о человеческом мозге и его функциях.

"Ешьте с широко открытым ртом, берите самые большие куски еды, которые только можете пережевать. Это поможет освободить больше летучих органических соединений из еды и это улучшит восприятие пищи", — говорит Спенс.

[ + – ] Чарльз Спенс из Оксфордского университета возглавляет группу ученых, которые изучают то, как наш слух, зрение, осязание, вкус и обоняние влияют на восприятие пищи, которую мы едим. Таким образом ученые хотят узнать больше о человеческом мозге и его функциях Фото: Daily Mail

По словам ученого, соединения, которые придают нашей пище вкус, могут лучше достигать задней части носа при жевании с открытым ртом. Благодаря этому возбуждаются обонятельные сенсорные нейроны, которые напрямую связаны с мозгом и это усиливает наше восприятие еды.

"Немаловажную роль в этом процессе также играют звуки. Поэтому человек может получить больше наслаждения от еды, если не будет себя сдерживать и будет громко хрустеть теми же чипсами, крекерами и другой хрустящей пищей. Это касается и яблок. Жуйте с открытым ртом и шумите. Еда сразу станет вкуснее", — говорит Спенс.

[ + – ] По словам ученого, соединения, которые придают нашей пище вкус, могут лучше достигать задней части носа при жевании с открытым ртом. Благодаря этому возбуждаются обонятельные сенсорные нейроны, которые напрямую связаны с мозгом и это усиливает наше восприятие еды Фото: Daily Mail

По словам ученого также может усилить наше восприятие пищи и еда руками.

"Осязание играет важную роль в процессе еды. Например, если взять в руку яблоко, то вы ощущаете его поверхность, можете представить, какое оно сочное и вкусное, а затем откусываете первый кусок и получаете незабываемые ощущения. То же самое происходит, когда вы берете руками, например, картофель фри или кусок торта", — говорит Спенс.

По словам ученого, хотя правила этикета и запрещают облизывать пальцы после еды или же собирать пальцем с тарелки вкусный крем, на эти запреты можно не обращать внимания. Ведь благодаря этим действиям также усиливается сенсорное удовольствие от пищи.

Как уже писал Фокус, согласно новому исследованию ученых еда может менять человеческие гены. Поэтому любая пища, которую употребляет человек может оказывать как положительное, так негативное влияние не только на наше здоровье, но и на то, как вообще развивается наш организм.