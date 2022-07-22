Жодного етикету. Вчені кажуть, що треба їсти з широко відкритим ротом і краще руками

Нове дослідження передбачає, що потрібно позбавитися стереотипів щодо прийому їжі і завдяки цьому отримувати від їжі більше задоволення.

Вчений з Оксфордського університету вважає, що правила поведінки за столом, які прищеплювали нам з дитинства, насправді лише погіршать наше сприйняття їжі. Чарльз Спенс рекомендує їсти з відкритим ротом і можна навіть руками, адже таким чином наші відчуття від їди тільки покращаться, повідомляє Daily Mail.

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Вважається, що є з широко відкритим ротом і брати надто великі шматки їжі — неприйнятно та негарно. Потрібно дотримуватися правил хорошого тону і брати невеликі шматочки і жувати їх із закритим ротом. Але вчений з Оксфордського університету вважає, що це дуже неправильно.

[ + – ] Вчений з Оксфордського університету вважає, що правила поведінки за столом, які прищеплювали нам з дитинства, насправді лише погіршать наше сприйняття їжі. Чарльз Спенс рекомендує їсти з відкритим ротом і можна навіть руками, адже таким чином наші відчуття від їди тільки покращуватиметься Фото: Daily Mail

Чарльз Спенс з Оксфордського університету очолює групу вчених, які вивчають те, як наш слух, зір, дотик, смак та нюх впливають на сприйняття їжі, яку ми їмо. Таким чином вчені хочуть дізнатися більше про людський мозок та його функції.

"Їжте з широко відкритим ротом, беріть найбільші шматки їжі, які тільки можете пережувати. Це допоможе звільнити більше летючих органічних сполук з їжі і це покращить сприйняття їжі", — каже Спенс.

[ + – ] Чарльз Спенс з Оксфордського університету очолює групу вчених, які вивчають те, як наш слух, зір, дотик, смак та нюх впливають на сприйняття їжі, яку ми їмо. Таким чином вчені хочуть дізнатися більше про людський мозок та його функції Фото: Daily Mail

За словами вченого, сполуки, які надають нашій їжі смаку, можуть краще досягати задньої частини носа при жуванні з відкритим ротом. Завдяки цьому збуджуються нюхові сенсорні нейрони, які безпосередньо пов'язані з мозком і це посилює наше сприйняття їжі.

"Важливу роль у цьому процесі також відіграють звуки. Тому людина може отримати більше насолоди від їжі, якщо не буде себе стримувати і голосно хрумтітиме тими ж чіпсами, крекерами та іншою хрумкою їжею. Це стосується і яблук. Жуйте з відкритим ротом і шуміть. Їжа одразу стане смачнішою", — каже Спенс.

[ + – ] За словами вченого, сполуки, які надають нашій їжі смаку, можуть краще досягати задньої частини носа при жуванні з відкритим ротом. Завдяки цьому збуджуються нюхові сенсорні нейрони, які безпосередньо пов'язані з мозком і це посилює наше сприйняття їжі. Фото: Daily Mail

За словами вченого, також може посилити наше сприйняття їжі і їжа руками.

"Відчуття грає важливу роль у процесі їжі. Наприклад, якщо взяти в руку яблуко, то ви відчуваєте його поверхню, можете уявити, яке воно соковите і смачне, а потім відкушує перший шматок і отримуєте незабутні відчуття. Те саме відбувається, коли ви берете руками, наприклад, картопля фрі або шматок торту", — каже Спенс.

За словами вченого, хоча правила етикету і забороняють облизувати пальці після їжі або збирати пальцем з тарілки смачний крем, на ці заборони можна не звертати уваги. Адже завдяки цим діям посилюється сенсорне задоволення від їжі.

Як вже писав Фокус, згідно з новим дослідженням вчених їжа може змінювати людські гени. Тому будь-яка їжа, яку вживає людина, може чинити як позитивний, так негативний вплив не тільки на наше здоров'я, а й на те, як взагалі розвивається наш організм.