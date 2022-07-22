Археологи обнаружили уникальную гробницу египетского полководца (фото)

Среди прочих артефактов стоит выделить два деревянных ящика с 402 глиняными фигурками, алебастровые кувшины, 10 кубков и глиняную посуду.

В ходе своих недавних археологических раскопок ученые раскопали секретную гробницу древнеегипетского генерала, управлявшего армией иностранных наемников, пишет Newsweek.

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Египетский военачальник Вахибре-Мери-Найт отвечал за вербовку солдат из Малой Азии и Эгейских островов. Захоронение датируется началом V века до н.э. и было раскопано Чешским институтом египтологии при Карловом университете в Праге.

[ + – ] Вахибре-Мери-Найт был похоронен в огромной двухъярусной квадратной гробнице

Внутри гробницы команда ученых обнаружила крупнейший в Египте склад бальзамирования, в котором находилось 370 керамических кувшинов с материалами, использованными для мумификации полководца.

Вахибре-Мери-Найт был похоронен в огромной двухъярусной квадратной гробнице. Основная шахта составляет 6 м в глубину и имеет размеры примерно 14 м на 14 м в поперечнике. Вторая шахта была вырыта ниже и имеет прямоугольную форму, а размеры — 16,5 м на 3,3 м.

[ + – ] Обнаруженные в гробнице артефакты

Вторая шахта также имела саркофаг, состоящий из внешней и внутренней частей. Внешняя построена из двух тяжелых плит белого известняка, а внутренняя вырезан из базальта.

Археологи были разочарованы, обнаружив, что саркофаг был вскрыт, а мумия Вахибре-Мери-Найт удалена. Основываясь на обнаружении двух керамических сосудов, оставленных внутри гробницы, ученые пришли к выводу, что расхитители гробниц взломали и украли ее более 1000 лет назад. Помимо отсутствия мумии, в саркофаге также не хватало места для погребения. Единственными найденными вещами были скарабей с замысловатой резьбой в форме сердца и амулет, предназначенный для ношения на голове.

[ + – ] Найденный учеными скарабей

И хотя экспертам не удалось найти мумию полководца, они еще наткнулись на два деревянных ящика с 402 глиняными фигурками, созданными для того, чтобы служить ему в загробном мире. Находки также включали алебастровые кувшины, 10 кубков и известняковую глиняную посуду, называемой остраконом, на которой были написаны религиозные тексты.

Напомним, что ранее египтологи узнали, какими презервативами пользовался фараон Тутанхамон. Как оказалось, этот метод контрацепции возник еще в Древнем Египте. Мальчик-царь применял презервативы из пропитанного маслом льна, однако это мало чем помогало от нежеланной беременности.