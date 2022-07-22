Археологи виявили унікальну гробницю єгипетського полководця (фото)

Серед інших артефактів варто виділити два дерев'яні ящики з 402 глиняними фігурками, алебастрові глеки, 10 кубків і глиняний посуд.

У ході своїх недавніх археологічних розкопок учені розкопали секретну гробницю давньоєгипетського генерала, який керував армією іноземних найманців, пише Newsweek.

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Єгипетський воєначальник Вахібре-Мері-Найт відповідав за вербування солдатів із Малої Азії та Егейських островів. Поховання датується початком V століття до н.е., і його розкопав Чеський інститут єгиптології при Карловому університеті в Празі.

[ + – ] Вахібре-Мері-Найт був похований у величезній двоярусній квадратній гробниці

Усередині гробниці команда вчених виявила найбільший у Єгипті склад бальзамування, де було 370 керамічних глечиків із матеріалами, використаними для муміфікації полководця.

Вахібре-Мері-Найт був похований у величезній двоярусній квадратній гробниці. Основна шахта складає 6 м у глибину та має розміри приблизно 14 м на 14 м у поперечнику. Друга шахта була вирита нижче та мала прямокутну форму, а розміри — 16,5 м на 3,3 м.

[ + – ] Виявлені в гробниці артефакти

Друга шахта також мала саркофаг, що складався із зовнішньої та внутрішньої частин. Зовнішня збудована з двох важких плит білого вапняку, а внутрішня вирізана з базальту.

Археологи були розчаровані, виявивши, що саркофаг був розкритий, а мумія Вахібре-Мері-Найта — вилучена. Ґрунтуючись на виявленні двох керамічних посудин, залишених усередині гробниці, вчені дійшли висновку, що розкрадачі гробниць зламали та розграбували її понад 1000 років тому. Крім відсутності мумії, у саркофазі також не вистачало місця для поховання. Єдиними знайденими речами були скарабей із хитромудрим різьбленням у формі серця й амулет, призначений для носіння на голові.

[ + – ] Знайдений ученими скарабей

І хоча експертам не вдалося знайти мумію полководця, вони ще натрапили на два дерев'яні ящики з 402 глиняними фігурками, створеними для того, щоб служити йому в потойбічному світі. Знахідки також включали алебастрові глечики, 10 кубків і вапняковий глиняний посуд, званий остраконом, на якому були написані релігійні тексти.

Нагадаємо, що раніше єгиптологи дізналися, якими презервативами користувався фараон Тутанхамон. Як виявилося, цей метод контрацепції виник ще у Стародавньому Єгипті. Хлопчик-цар застосовував презервативи з просоченого олією льону, проте це мало чим допомагало від небажаної вагітності.