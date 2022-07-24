Фломастер, спасший астронавтов на Луне: Sotheby's выставил на торги сотни предметов науки (фото)

Полный скелет горгозавра планируют продать за 8 млн долларов, череп вымершего американского льва — за $600 000. Коллекционеры также могут купить ручку Базза Олдрина, которая помогла астронавтам улететь с Луны.

В нью-йоркском аукционном доме Sotheby’s в рамках ежегодного мероприятия Geek Week на торги выставлены сотни объектов научной тематики — от скелетов динозавров, метеоритов и предметов, которыми американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдридж пользовались на Луне. Об этом сообщает The Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Коллекционеры могут приобрести ручку астронавта Базза Олдрина, с помощью которой он зажигал отказавшие двигатели посадочного модуля Eagle в ходе миссии "Аполлон-11" или часть лунного грунта, которая откололась во время столкновения с астероидом.

Аукцион разделен на несколько тематических категорий, посвященных естествознанию, метеоритам, Баззу Олдрину и часам Jacob & Co. Astronomia Bucherer.

Интернет-аукцион Sotheby’s работает с 20 июля, а открытие его офлайн-версии запланировано на 28 июля.

Через саблезубого тигра с зубами

В категории естествознания представлено множество окаменелых останков динозавров, например шип на хвосте стегозавра, которому, по мнению ученых, 150 млн лет.

Длина шипа больше 43 см, на нем до сих пор сохранились каналы, которые когда-то поддерживали кровоток в организме доисторического животного.

Представлен также коготь дакотараптора, которым он убивал крупных травоядных сородичей, населявших Землю 66 млн лет тому назад.

[ + – ] Коготь дакотараптора, жившего 66 миллионов лет назад.

У этого динозавра было оперение по всему телу. Коготь был обнаружен в формации Хелл-Крик в округе Гарфилд, штат Монтана.

На торги выставлен и череп трицератопса возрастом 66 млн лет, который планируют продать примерно за 35 тыс долларов. Есть и череп вымершего американского льва возрастом 50 тыс. лет — он может уйти с молотка примерно за 600 тыс. долларов. Коллекционеры могут приобрести и череп саблезубого тигра — с сохранившимися зубами.

Главный экспонат в категории естествознания — полный скелет горгозавра, который может уйти с молотка за 8 млн долларов. По состоянию на пятницу, самая высокая ставка — пока 3,5 млн.

[ + – ] Полный скелет горгозавра планируют продать за 8 млн долларов.

Высота окаменевшего динозавра, который считается родственником тираннозавра, составляет около трех метров, длина — почти 7.

[ + – ] Крупный череп трицератопса, который может стоить до 35 тыс. долларов.

Астронавт Базз Олдрин

Отдельная категория предметов, посвящена второму человеку, который побывал на Луне.

Представлены личные вещи Базза Олдрина, которыми он пользовался в рамках космической программы "Аполлон". На серебряном фломастере, выставленном на торги, заметна вмятина. Используя этот предмет, Олдрин менял сломанный автоматический выключатель, пытаясь зажечь двигатели посадочного модуля Eagle. Из-за отказавших двигателей астронавты Базз Олдрин и Нил Армстронг не могли покинуть Луну. Однако Олдрину удалось исправить проблему: с помощью этой ручки он восстановил разорванную цепь.

[ + – ] Ручка Базза Олдрина. Фото: Daily Mail

Ранее Фокус сообщал, что SpaceX планирует запустить в космос телескоп NASA за 3 млрд долларов. NASA уже заключило соглашение со SpaceX о запуске тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

Напомним, что ученые нашли источник самых известных "призрачных" частиц во Вселенной. Одни из самых ярких объектов в космосе — источник высокоэнергетических космических нейтрино.