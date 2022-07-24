Фломастер, який урятував астронавтів на Місяці: Sotheby's виставив на торги сотні предметів науки (фото)

Повний скелет міськгозавру планують продати за 8 млн доларів, череп американського лева, що вимер, — за $600 000. Колекціонери також можуть купити ручку Базза Олдріна, яка допомогла астронавтам полетіти з Місяця.

У нью-йоркському аукціонному будинку Sotheby's у рамках щорічного заходу Geek Week на торги виставлено сотні об'єктів наукової тематики — від кістяків динозаврів, метеоритів та предметів, якими американські астронавти Ніл Армстронг та Базз Олдрідж користувалися на Місяці. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Колекціонери можуть придбати ручку астронавта Базза Олдріна, за допомогою якої він запалював двигуни посадкового модуля Eagle, що відмовили, в ході місії "Аполлон-11" або частину місячного грунту, яка відкололася під час зіткнення з астероїдом.

Аукціон поділено на кілька тематичних категорій, присвячених природознавству, метеоритам, Баззу Олдріну та годиннику Jacob & Co. Astronomia Bucherer.

Інтернет-аукціон Sotheby's працює з 20 липня, а відкриття його офлайн-версії заплановано на 28 липня.

Шаблезубий тигр із зубами

У категорії природознавства представлено безліч скам'янілих останків динозаврів, наприклад шпилька на хвості стегозавра, якому, на думку вчених, 150 млн років.

Довжина шипа більше 43 см, на ньому досі збереглися канали, які колись підтримували кровообіг в організмі доісторичної тварини.

Представлено також кіготь дакотараптора, яким він убивав великих травоїдних родичів, які населяли Землю 66 млн років тому.

[ + – ] Кіготь дакотараптора, який жив 66 мільйонів років тому.

Цей динозавр мав оперення по всьому тілу. Кіготь був виявлений у формації Хелл-Крік в окрузі Гарфілд, штат Монтана.

На торги виставлений і череп трицератопсу віком 66 млн. років, який планують продати приблизно за 35 тис. доларів. Є й череп американського лева віком 50 тис. років — він може піти з молотка приблизно за 600 тис. доларів. Колекціонери можуть придбати і череп шаблезубого тигра — із зубами, що збереглися.

Головний експонат у категорії природознавства – повний скелет міськдержавру, який може піти з молотка за 8 млн доларів. Станом на п'ятницю найвища ставка — поки що 3,5 млн.

[ + – ] Повний скелет міськдержавру планують продати за 8 млн. доларів.

Висота скам'янілого динозавра, який вважається родичем тиранозавра, становить близько трьох метрів, довжина — майже 7.

[ + – ] Великий череп трицератопсу, який може коштувати до 35 тисяч доларів.

Астронавт Базз Олдрін

Окрема категорія предметів присвячена другій людині, яка побувала на Місяці.

[ + – ] Куртка астронавта Базза Олдріна.

Подаються особисті речі Базза Олдріна, якими він користувався в рамках космічної програми "Аполлон". На срібному фломастери, виставленому на торги, помітна вм'ятина. Використовуючи цей предмет, Олдрін змінював зламаний автоматичний вимикач, намагаючись запалити двигуни посадкового модуля Eagle. Через двигуни, що відмовили, астронавти Базз Олдрін і Ніл Армстронг не могли покинути Місяць. Однак Олдріну вдалося виправити проблему: за допомогою цієї ручки він відновив розірваний ланцюг.

[ + – ] Ручка Базза Олдріна. Фото: Daily Mail

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