Вокруг "плотоядных" мертвых звезд могут быть планеты: ученые выяснили, как их найти

Астрономы не только выяснили, что в необычных звездных системах могут быть планеты, но и предложили новый метод их обнаружения.

Во Вселенной существует такой тип звездных систем, который называется катаклизмические переменные (КП). Это двойные звездные системы, которые состоят из мертвой звезды – белого карлика и звезды-компаньона, вещество которой поглощает этот белый карлик. Во основном эти звезды-доноры являются красными карликами. Новое исследование показало, что вокруг этих звезд могут вращаться экзопланеты и ученые предложили новый способ их поиска, который отличается от популярного транзитного метода, сообщает ScienceAlert.

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Катаклизмические переменные звезды бывают разных типов, но состав у всех один. Они состоят из двух звезд:

Белого карлика, который имеет примерно три четверти массы Солнца и диаметр как у Земли;

И в основном рядом с этой мертвой звездой на очень близком расстоянии находится звезда-компаньон — красный карлик, масса которого может быть от 0,07 до 0,3 массы Солнца, а диаметр этих звезды эквивалентен пятой части диаметра Солнца;

Белый карлик в этой системе называют главной звездой, так он более массивен, а красный карлик – звездой-донором, так как мертвая звезда забирает у него вещество и в результате, вокруг белого карлика формируется аккреционный диск.

[ + – ] Белый карлик в этой системе называют главной звездой, так он более массивен, а красный карлик – звездой-донором, так как мертвая звезда забирает у него вещество и в результате вокруг белого карлика формируется аккреционный диск Фото: wikipedia

Вещество в аккреционном диске нагревается, и это приводит к увеличению уровня светимости, который может перекрыть свет от обоих звезд. Но если рядом находится третий объект, то есть экзопланета, то ее гравитация влияет на перемещение звездного вещества от одной звезды к другой. И этот процесс влияет на светимость всей звездной системы. Таким образом и можно обнаружить эту планету, говорят ученые.

В четырех из двух звездных систем есть планеты

Группа ученых под руководством Карлоса Чавеса из Автономного университета штата Нуэво-Леон, Мексика, решили проверить свою теорию на катаклизмических переменных звездах LU Жирафа, QZ Змеи, V1007 Геркулеса и BK Рыси. Эти звезды находятся в соответствующих названию созвездиях.

Новое исследование показало, что яркость этой системы меняется из-за того, что в двух из четырех изучаемых КП действительно находится тело, которое очень похоже на экзопланету. Благодаря проведенному анализу астрономы смогли узнать о расстоянии, на котором эти планеты вращаются вокруг двух звезд и их примерной массе.

[ + – ] Вещество в аккреционном диске нагревается, и это приводит к увеличению уровня светимости, который может перекрыть свет от обоих звезд. Но если рядом находится третий объект, то есть экзопланета, то ее гравитация влияет на перемещение звездного вещества от одной звезды к другой. И этот процесс влияет на светимость всей звездной системы Фото: Universe Today

"Мы считаем, что эти потенциальные планеты могут влиять на изменение яркости КП, ведь эти изменение имеют длительный период – от 42 до 265 дней", — говорит Чавес.

Новый метод обнаружения планет

По словам ученого, данное исследование предлагает новый метод обнаружения экзопланет в далеком космосе. Сейчас самым популярным способом поиска является транзитный метод. Планету можно обнаружить, когда она проходит перед своей звездой и у последней изменяется светимость.

"Но на эту планету нужно смотреть под определенным углом, иначе провалы в свете звезды не будут заметны. С помощью нашего метода на планеты можно смотреть под разными углами и это даст возможность найти еще больше таких космических объектов", — говорит Чавес.

Фокус уже писал о том, что астрономам удалось обнаружить уникальную тройную звездную систему, которая раньше состояла из четырех звезд. В этой системе, как и в катализмических переменных также есть звезда, которая правда уже давно поглотила своего компаньона.

Что касается исследований Вселенной в общем, то Фокус уже писал о том, что существует пять самых популярных гипотез, согласно которым наша Вселенная когда-то исчезнет, но это произойдет разными способами и в разное время.