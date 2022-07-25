Навколо "м'ясоїдних" мертвих зірок можуть бути планети: вчені з'ясували, як їх знайти

Астрономи не тільки з'ясували, що в незвичайних зоряних системах можуть бути планети, а й запропонували новий метод їхнього виявлення.

У Всесвіті існує такий тип зіркових систем, що називається катаклізмічні змінні (КЗ). Це подвійні зіркові системи, які складаються з мертвої зірки — білого карлика та зірки-компаньйона, речовина якої поглинає цей білий карлик. Переважно ці зірки-донори є червоними карликами. Нове дослідження показало, що навколо цих зірок можуть обертатися екзопланети й учені запропонували новий спосіб їхнього пошуку, який відрізняється від популярного транзитного методу, повідомляє ScienceAlert.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Катаклізмічні змінні зірки бувають різних типів, але склад у всіх один. Вони складаються з двох зірок:

білого карлика, який має приблизно три чверті маси Сонця і діаметр як у Землі;

і здебільшого поруч із цією мертвою зіркою на дуже близькій відстані знаходиться зірка-компаньйон — червоний карлик, маса якого може бути від 0,07 до 0,3 маси Сонця, а діаметр цих зірок еквівалентний п'ятій частині діаметра Сонця;

білий карлик у цій системі називають головною зіркою, оскільки він масивніший, а червоний карлик — зіркою-донором, оскільки мертва зірка забирає в нього речовину і зрештою навколо білого карлика формується акреційний диск.

[ + – ] білий карлик у цій системі називають головною зіркою, оскільки він масивніший, а червоний карлик — зіркою-донором, оскільки мертва зірка забирає в нього речовину і зрештою навколо білого карлика формується акреційний диск Фото: wikipedia

Речовина в акреційному диску нагрівається, і це призводить до підвищення рівня світності, який може перекрити світло від обох зірок. Але якщо поруч знаходиться третій об'єкт, тобто екзопланета, її гравітація впливає на переміщення зіркової речовини від однієї зірки до іншої. І цей процес впливає світність всієї зоряної системи. Так і можна знайти цю планету, кажуть вчені.

У чотирьох із двох зіркових систем є планети

Група вчених під керівництвом Карлоса Чавеса з Автономного університету штату Нуево-Леон, Мексика вирішили перевірити свою теорію на катаклізмічних змінних зірках LU Жирафа, QZ Змії, V1007 Геркулеса та BK Рисі. Ці зірки знаходяться у відповідних назві сузір'ях.

Нове дослідження показало, що яскравість цієї системи змінюється через те, що в двох із чотирьох КЗ, що вивчаються, дійсно знаходиться тіло, яке дуже схоже на екзопланету. Завдяки проведеному аналізу астрономи змогли дізнатися про відстань, на якій ці планети обертаються навколо двох зірок і їх приблизну масу.

[ + – ] Речовина в акреційному диску нагрівається, і це призводить до підвищення рівня світності, який може перекрити світло від обох зірок. Але якщо поруч знаходиться третій об'єкт, тобто екзопланета, її гравітація впливає на переміщення зіркової речовини від однієї зірки до іншої. І цей процес впливає на світність усієї зіркової системи Фото: Universe Today

"Ми вважаємо, що ці потенційні планети можуть впливати на зміну яскравості КЗ, адже ці зміни мають тривалий період — від 42 до 265 днів", — каже Чавес.

Новий метод виявлення планет

За словами вченого, це дослідження пропонує новий метод виявлення екзопланет у далекому космосі. Нині найпопулярнішим способом пошуку є транзитний метод. Планету можна знайти, коли вона проходить перед своєю зіркою і в останньої змінюється світність.

"Але на цю планету потрібно дивитися під певним кутом, інакше провали у світлі зірки не будуть помітні. За допомогою нашого методу на планети можна дивитися під різними кутами і це дасть змогу знайти ще більше таких космічних об'єктів", — каже Чавес.

Фокус уже писав про те, що астрономам вдалося виявити унікальну потрійну зіркову систему, яка раніше складалася з чотирьох зірок. У цій системі, як і в каталізмічних змінних, також є зірка, яка правда вже давно поглинула свого компаньйона.

Що стосується досліджень Всесвіту загалом, то Фокус уже писав про те, що існує п'ять найпопулярніших гіпотез, згідно з якими наш Всесвіт колись зникне, але це станеться різними способами і в різний час.