"З'їли" четверту зірку. Вчені вперше виявили унікальну потрійну зоряну систему

Ця зоряна система спочатку складалася з 4 зірок, але одна із зоряних "сестер" була "занадто голодна", а тому просто проковтнула напарницю.

Учені з Копенгагенського університету, що в Данії, виявили за допомогою космічного телескопа TESS унікальну у своєму роді потрійну зоряну систему, яку вони назвали TIC 470710327. Вона складається з пари зірок, які обертаються одна довкола іншої та масивнішої третьої зірки, яка обертається навколо цієї пари. Але вчені вважають, що була ще й четверта зірка, яку поглинула одна із зірок системи, щоб стати такою величезною, повідомляє Space.

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Подібні потрійні зоряні системи є рідкістю в Усесвіті. Вважається, що приблизно 10% усіх зоряних систем є потрійними. Минулого року в одній із таких систем учені вперше виявили навіть екзопланету, яка обертається довкола трьох зірок.

Унікальна зоряна система

Але потрійна зоряна система TIC 470710327 відрізняється від усіх відомих подібних об'єктів своїми розмірами та формою. Зірки в цій системі набагато більші та розташовані набагато ближче одна до одної, ніж зірки в інших потрійних системах. Це означає, що взаємне гравітаційне тяжіння цих зірок набагато сильніше, ніж у відомих науці системах.

[ + – ] Потрійна зоряна система TIC 470710327 відрізняється від усіх відомих подібних об'єктів своїми розмірами та формою. Зірки в цій системі набагато більші та розташовані набагато ближче одна до одної, ніж зірки в інших потрійних системах. Фото: space.com

Головна пара зірок у системі TIC 470710327 за загальною масою приблизно у 12 разів більша за наше Сонце, а більша зірка, яка обертається навколо цієї пари, перевершує масу Сонця в 16 разів.

Дві центральні зірки роблять повний оберт одна навколо іншої трохи більше ніж за 24 години. За словами Алехандро Вінья-Гомеса з Копенгагенського університету, третя зірка робить повний оберт навколо центральної пари за 52 дні. Подібна швидкість руху дуже дивовижна, адже вона дуже велика для зірок такого великого розміру.

Як утворилася ця потрійна зоряна система?

Учених зацікавив надзвичайно великий розмір третьої зірки, що розташована окремо від центральної пари. Тому вони вирішили з'ясувати, як було створено таку незвичайну потрійну зоряну систему.

"Спочатку ми припустили, що більша зовнішня зірка утворилася першою, а потім з'явилися дві інші, які замкнуті в пару. Але в такому разі зірка забрала б весь газ, і можливості для утворення двох інших не залишилося б. Потім ми припустили, що всі три зірки з'явилися разом і поступово притягувалися одна до одної. Але й цей варіант був відкинутий, тому що масивішна зірка в такому разі має опинитися в центрі системи, а не зовні", — каже Вінья-Гомес.

І лише після чергового моделювання вчені дійшли висновку, що потрійна зоряна система TIC 470710327 спочатку складалася з двох пар зірок.

[ + – ] Після чергового моделювання вчені дійшли висновку, що потрійна зоряна система TIC 470710327 спочатку складалася з двох пар зірок Фото: space.com

Перша пара так і залишилася цілою, а ось що стосується другої пари, то її цілісність була порушена. Ця пара зірок розташовувалася там, де зараз є лише одна велика зірка. Вчені вважають, що в процесі еволюції одна зірка з цієї зовнішньої пари "проковтнула" другу, тобто забрала всю її зоряну речовину й тому стала такою надзвичайно величезною. Це сталося внаслідок сильного тяжіння між двома зірками.

"Зараз наше завдання з'ясувати, чи існують ще подібні потрійні системи та наскільки їх багато в космосі. Може, нам вдасться виявити ще компактніші зоряні системи, які мають ще більший взаємний гравітаційний уплив", — каже Вінья-Гомес.

Як уже писав Фокус, учені показали дуже незвичайний знімок уже відомої своїм багатим складом хімічних елементів зірки. Так астрономи протестували роботу нового спектрографа, який набагато потужніший за всі інші подібні прилади в наземних телескопах.

Що стосується космічних досліджень, то, як писав Фокус, NASA офіційно оголосило про запуск нового космічного телескопа під назвою Roman Space Telescope. Уже за кілька років ця обсерваторія зможе розгадати таємницю темної матерії.