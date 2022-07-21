Такими зірки ще не бачили. Вчені показали незвичайний знімок космічного об'єкту (фото)

Вчені випробували новий пристрій телескопа в обсерваторії в Чилі, і він показав унікальний склад зірки.

Астрономи з обсерваторії Джеміні південь, яка знаходиться на висоті 2700 метрів в Андах, на території Чилі, провели перше випробування оптичного спектрографа високого дозволу GHOST. Цей прилад створили спеціально для місцевого телескопа і тепер вчені зможуть побачити оптичні спектри світла зірок у найвищій якості, повідомляє ScienceAlert.

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Перший знімок зірки під назвою HD 222925, яка знаходиться на відстані приблизно 1460 світлових років, показав високу ефективність нового приладу щодо дослідження спектрів світла зірок.

[ + – ] Обсерваторія Джеміні південь Фото: wikipedia

Ця зірка обрана невипадково. Адже, як уже писав Фокус, до цього її зображення отримали за допомогою космічного телескопа Габбла, і вчені з'ясували, що ця зірка справді унікальна.

[ + – ] Фотографія зірки зірка HD 222925, яку зробив космічний телескоп Габбл Фото: Apophis

Спектральний аналіз зірки показав, що в її складі є цілих 65 хімічних елементів, 42 зокрема є важкими елементами. Таку кількість елементів ще ніколи не бачили астрономи і вона може з'явитися тільки внаслідок зіткнення нейтронних зірок або вибуху наднової.

За словами вчених, зірка HD 222925 знаходиться на завершальній стадії свого космічного життя. Вона, найімовірніше, створена з хмари пилу та газу, яку вже наповнювала така велика кількість елементів, які з'явилися внаслідок смерті інших зірок.

Цю інформацію підтвердив новий спектральний знімок приладу GHOST. Але вчені вважають, що цей пробний знімок міг не відкрити всі таємниці, які ще можуть приховуватись у цій зірці. Головне, як вважають вчені, цей знімок зірки у високій роздільній здатності, який показує її спектр, підтверджує працездатність приладу, який незабаром введуть в експлуатацію.

Прилад GHOST, який створювали протягом 10 років, у 10 разів потужніший за нинішній спектрограф телескопа в обсерваторії Джеміні південь і є найпотужнішим серед собі подібних в інших телескопах на Землі.

Фото: комета

Світло, яке випромінюють зірки, приховує дуже багато подробиць про саму зірку. За допомогою спектрального аналізу можна дізнатися не лише з чого складається зірка, а і які процеси відбуваються в ній. Весь спектр зірки також показує, скільки років зірці і де вона утворилася.

[ + – ] Астрономи з обсерваторії Джеміні південь, яка знаходиться на висоті 2700 метрів в Андах, на території Чилі, провели перше випробування оптичного спектрографа високого дозволу GHOST. Цей прилад створили спеціально для місцевого телескопа і тепер вчені зможуть побачити оптичні спектри світла зірок у найвищій якості

Астрономи сподіваються, що за допомогою нового приладу GHOST можна буде дізнатися багато цікавої і поки не відомої науки інформації про зірок. І так можна буде розкрити багато секретів нашої галактики.

Як уже писав Фокус, вчені створили нову карту Чумацького Шляху, яка може назавжди змінити наше уявлення про галактику.