Такими звезды еще не видели. Ученые показали необычный снимок космического объекта (фото)

Ученые испытали новый прибор телескопа в обсерватории в Чили, и он показал уникальный состав звезды.

Астрономы из обсерватории Джемини юг, которая находится на высоте 2700 метров в Андах, на территории Чили, провели первое испытание оптического спектрографа высокого разрешения GHOST. Этот прибор создали специально для местного телескопа и теперь ученые смогут увидеть оптические спектры света звезд в самом высоком разрешении, сообщает ScienceAlert.

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Первый снимок звезды под названием HD 222925, которая находится на расстоянии примерно 1460 световых лет, показал высокую эффективность нового прибора в плане исследования спектров света звезд.

[ + – ] Обсерватория Джемини юг Фото: wikipedia

Эта звезда была выбрана не случайно. Ведь как уже писал Фокус, до этого ее изображение было получено с помощью космического телескопа Хаббла, и ученые выяснили, что эта звезда поистине уникальна.

[ + – ] Фотография звезды звезда HD 222925, которую сделал космический телескоп Хаббл Фото: ESA

Спектральный анализ звезды показал, что в ее составе имеется целых 65 химических элементов, 42 из которых являются тяжелыми элементами. Такое количество элементов еще никогда не видели астрономы и оно может появиться только в результате столкновения нейтронных звезд или взрыва сверхновой.

По словам ученых, звезда HD 222925 находится на заключительной стадии своей космической жизни. Она скорее всего, была создана из облака пыли и газа, которое уже было наполнено таким большим количеством элементов, которые появились в результате смерти других звезд.

Эту информацию только подтвердил новый спектральный снимок прибора GHOST. Но ученые считают, что этот пробный снимок мог не открыть всех тайн, которые еще могут таиться в этой звезде. Главное, как считают ученые, этот снимок звезды в высоком разрешении, который показывает ее спектр, подтверждает работоспособность прибора, который скоро будет введен в эксплуатацию.

Прибор GHOST, который создавали в течение 10 лет, в 10 раз мощнее нынешнего спектрографа телескопа в обсерватории Джемини юг и является самым мощным среди себе подобных в других телескопах на Земле.

Фото: NOIRLab

Свет, который излучают звезды скрывает очень много подробностей о самой звезде. С помощью спектрального анализа можно узнать не только из чего состоит звезда, но и какие процессы происходят внутри нее. Весь спектр звезды также показывает сколько лет звезде и где она образовалась.

[ + – ] Астрономы из обсерватории Джемини юг, которая находится на высоте 2700 метров в Андах, на территории Чили, провели первое испытание оптического спектрографа высокого разрешения GHOST. Этот прибор создали специально для местного телескопа и теперь ученые смогут увидеть оптические спектры света звезд в самом высоком разрешении

Астрономы надеются, что с помощью нового прибора GHOST можно будет узнать много интересной и пока не известной науке информации о звездах. И таким образом можно будет раскрыть многие секреты нашей галактики.

Как уже писал Фокус, ученые создали новую карту Млечного Пути, которая может навсегда изменить наше представление о галактике.