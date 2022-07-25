В Египте впервые нашли мумию женщины, пережившую при жизни инсульт (фото)

Инсульт женщины привел к параличу левого полушария мозга из-за чего она стала инвалидом. Она прожила с этим состоянием несколько лет.

В ходе своего недавнего исследования ученые провели детальное медицинское обследование останков одной египетской мумии и совершили удивительное открытие, пишет Ancient Origins.

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Группа исследователей нашла убедительные доказательства того, что мумия в какой-то момент своей жизни получила черепно-мозговую травму и стала жертвой инсульта.

"Ее инсульт привел к параличу левого полушария мозга и она прожила с этим состоянием несколько лет. Этот вид черепно-мозговой травмы хорошо знаком современным врачам", — рассказали эксперты.

Главная особенность этого открытия состоит в том, что никаких четких доказательств повреждений, связанных с инсультом, ранее не было обнаружено ни в одном другом древнем скелете из Египта или где-либо еще.

Человеком, которого постигла эта неприятная участь, оказалась женщина в возрасте от 25 до 40 лет, жившая в Древнем Египте примерно 2700 лет назад. Ее мумифицированные останки археологи обнаружили в Дра Абу-эль-Нага — древнеегипетском некрополе, расположенном в Долине Царей на западном берегу Нила.

Чтобы получить больше информации о структуре костей и других характеристиках скелета, ученые изучили останки с помощью рентгеновского излучения. Но именно непосредственное физическое обследование мумии привело к новому открытию.

[ + – ] Ее мумифицированные останки археологи обнаружили в древнеегипетском некрополе Дра Абу-эль-Нага

"Женщина перенесла инсульт еще в молодости. Это сделало ее частично инвалидом, но забота семьи и друзей помогла ей прожить еще несколько лет", — добавила ученый Салима Икрам из Американского университета в Каире.

К своим выводам специалисты пришли, детально изучив искажения скелета. Плечи женщины были напряжены, голова обращена вниз, правая рука вытянута вдоль тела, левая рука согнута в локте, а ноги, хотя и были прямыми и расположенными вместе, имели небольшой поворот левой ступни.

"Все эти характеристики скелета дали нам понять, что женщина пережила именно инсульт ", — заключили египтологи.

Пока шел процесс мумификации, бальзамировщики пытались исправить искаженное положение головы и груди женщины. Они сделали это, положив ей за спину пару палок, что превратило ее позу в более вертикальное положение. Другая деревянная палка в форме костыля также была помещена рядом с ее телом, предположительно потому, что ей нужен был костыль, чтобы ходить после травм, связанных с инсультом.

Обнаружение палок в гробнице женщины имеет особое значение, ведь эта находка может заставить археологов и египтологов переоценить аналогичные артефакты, обнаруженные в ходе других региональных раскопок на протяжении многих лет.

Напомним, что ранее исследователи открыли уникальную гробницу египетского полководца. Другие находки также включали два деревянных ящика с 402 глиняными фигурками, алебастровые кувшины, 10 кубков и глиняную посуду.