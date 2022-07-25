У Єгипті вперше знайшли мумію жінки, яка пережила за життя інсульт (фото)

Інсульт жінки привів до паралічу лівої півкулі мозку, через що вона отримала інвалідність. Вона прожила із цим станом кілька років.

У процесі свого недавнього дослідження вчені провели детальне медичне обстеження останків однієї єгипетської мумії та зробили дивовижне відкриття, пише Ancient Origins.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Група дослідників знайшла переконливі докази того, що мумія в якийсь момент свого життя зазнала черепно-мозкової травми і стала жертвою інсульту.

"Її інсульт призвів до паралічу лівої півкулі мозку і вона прожила з цим станом кілька років. Цей вид черепно-мозкової травми добре знайомий сучасним лікарям", — розповіли експерти.

Головна особливість цього відкриття полягає в тому, що жодних чітких доказів ушкоджень, пов'язаних з інсультом, раніше не було виявлено в жодному іншому стародавньому скелеті з Єгипту або деінде.

Людиною, яку спіткала ця неприємна доля, виявилася жінка віком від 25 до 40 років, яка жила в Стародавньому Єгипті приблизно 2700 років тому. Її муміфіковані останки археологи виявили в Дра Абу-ель-Нага — давньоєгипетському некрополі, розташованому в Долині Царів на західному березі Нілу.

Щоб отримати більше інформації про структуру кісток та інші характеристики кістяка, вчені вивчили останки за допомогою рентгенівського випромінювання. Але саме безпосереднє фізичне обстеження мумії спричинило нове відкриття.

[ + – ] Її муміфіковані останки археологи виявили у давньоєгипетському некрополі Дра Абу-ель-Нага

"Жінка перенесла інсульт ще в молодості. Це зробило її частково інвалідом, але турбота сім'ї та друзів допомогла їй прожити ще кілька років", — додала вчений Саліма Ікрам з Американського університету в Каїрі.

До своїх висновків фахівці дійшли детально вивчивши спотворення скелета. Плечі жінки були напружені, голова звернена вниз, права рука витягнута вздовж тіла, ліва рука зігнута в лікті, а ноги, хоч і були прямими і розташованими разом, мали невеликий поворот лівої ступні.

"Всі ці характеристики скелета дали нам зрозуміти, що жінка пережила саме інсульт", — підсумували єгиптологи.

Поки йшов процес муміфікації, бальзамувальники намагалися виправити спотворене положення голови та грудей жінки. Вони зробили це, поклавши їй за спину пару палиць, що перетворило її позу на вертикальніше положення. Інша дерев'яна палиця у формі милиці також була поміщена поряд з її тілом, імовірно тому, що їй потрібна була милиця, щоб ходити після травм, пов'язаних з інсультом.

Виявлення палиць у гробниці жінки має особливе значення, адже ця знахідка може змусити археологів та єгиптологів переоцінити аналогічні артефакти, виявлені під час інших регіональних розкопок упродовж багатьох років.

Нагадаємо, що раніше дослідники відкрили унікальну гробницю єгипетського полководця. Інші знахідки також включали два дерев'яні ящики з 402 глиняними фігурками, алебастрові глеки, 10 кубків і глиняний посуд.