В Израиле нашли редкую монету с изображением рака и римской богини Луны (фото)

На другой стороне монеты виднеется император Антонин Пий, который всячески выступал за продвижение науки.

Во время своего недавнего исследования у побережья Израиля морские археологи извлекли из глубин Средиземного моря редкую бронзовую монету возрастом почти 2000 лет, пишет Haaretz.

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На одной стороне монеты изображен римский император Антонин Пий, как и подобает чеканке того времени. Антонин Пий был одним из так называемых "5 хороших императоров", которые не гнались за военной славой, а правили мирно, что может объяснить скудость исторических записей о его правлении. Он действительно подавил восстание в Британии, но его больше помнят за то, что он поощрял культуру посредством строительства храмов и театров, а также выступал за продвижение науки, против которой выступали астрологи.

[ + – ] Изображения римского императора Антонина Пия

На другой стороне виднеется рак — знак зодиака и дама — интерпретируемая как богиня Луны. На монете с крабом стоит дата "восьмой год", относящаяся к году правления Антонина Пия. Находка принадлежит к серии из 13 монет — 12 монет с изображением каждого зодиака по отдельности и 13 монета со всеми знаками.

Что касается богини Луны, то это более эфемерный персонаж в анналах римской религии, иногда воспринимаемый как часть триумвирата богинь с Прозерпиной и Гекатой, а иногда как отдельное божество. Полумесяц на монете — ее символ.

"С помощью этой монеты мы теперь знаем, когда сформировалась вера человека в сверхъестественное", — отметили ученые.

Вера в астрологию

[ + – ] Ученые до сих пор пытаются выяснить, почему так много людей верить в астрологию

Одни эксперты считают, что астрология могла возникнуть в Вавилоне 4000 лет назад, хотя также существуют упоминания и 5000-летней давности из Шумера. По мнению других же, эта вера зародилась в Китае, Древнем Египте или Греции. Возможно, астрология развивалась спонтанно, подобно сельскому хозяйству, в разных местах в разное время по разным причинам.

Впрочем ученые до сих пор пытаются выяснить, почему так много людей верит в астрологию. Поклонники астрологии утверждают, что взаимное расположение Луны, планет и звезд влияет на земные дела и на наши судьбы. Тем не менее, ученые не смогли найти механизмы, которые могли бы реализовать это влияние.

Напомним, что ранее в Британии эксперты наткнулись на сокровищницу с монетами Древнего Рима. Общая стоимость 11 древнеримских монет составляет 25 тысяч долларов и их уже выкупил Британский музей.