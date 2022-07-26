UA
UA
Разделы
Материалы
Технологии и наука

В Израиле нашли редкую монету с изображением рака и римской богини Луны (фото)

Юлия Чайка
292
монета, краб, богиня, фото
Найденная учеными монета

На другой стороне монеты виднеется император Антонин Пий, который всячески выступал за продвижение науки.

Во время своего недавнего исследования у побережья Израиля морские археологи извлекли из глубин Средиземного моря редкую бронзовую монету возрастом почти 2000 лет, пишет Haaretz.

На одной стороне монеты изображен римский император Антонин Пий, как и подобает чеканке того времени. Антонин Пий был одним из так называемых "5 хороших императоров", которые не гнались за военной славой, а правили мирно, что может объяснить скудость исторических записей о его правлении. Он действительно подавил восстание в Британии, но его больше помнят за то, что он поощрял культуру посредством строительства храмов и театров, а также выступал за продвижение науки, против которой выступали астрологи.

монтеа, император, фото
Изображения римского императора Антонина Пия

На другой стороне виднеется рак — знак зодиака и дама — интерпретируемая как богиня Луны. На монете с крабом стоит дата "восьмой год", относящаяся к году правления Антонина Пия. Находка принадлежит к серии из 13 монет — 12 монет с изображением каждого зодиака по отдельности и 13 монета со всеми знаками.

Что касается богини Луны, то это более эфемерный персонаж в анналах римской религии, иногда воспринимаемый как часть триумвирата богинь с Прозерпиной и Гекатой, а иногда как отдельное божество. Полумесяц на монете — ее символ.

"С помощью этой монеты мы теперь знаем, когда сформировалась вера человека в сверхъестественное", — отметили ученые.

Вера в астрологию

ученый, монета, фото
Ученые до сих пор пытаются выяснить, почему так много людей верить в астрологию

Одни эксперты считают, что астрология могла возникнуть в Вавилоне 4000 лет назад, хотя также существуют упоминания и 5000-летней давности из Шумера. По мнению других же, эта вера зародилась в Китае, Древнем Египте или Греции. Возможно, астрология развивалась спонтанно, подобно сельскому хозяйству, в разных местах в разное время по разным причинам.

Впрочем ученые до сих пор пытаются выяснить, почему так много людей верит в астрологию. Поклонники астрологии утверждают, что взаимное расположение Луны, планет и звезд влияет на земные дела и на наши судьбы. Тем не менее, ученые не смогли найти механизмы, которые могли бы реализовать это влияние.

Напомним, что ранее в Британии эксперты наткнулись на сокровищницу с монетами Древнего Рима. Общая стоимость 11 древнеримских монет составляет 25 тысяч долларов и их уже выкупил Британский музей.