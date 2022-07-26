В Ізраїлі знайшли рідкісну монету із зображенням рака та римської богині Місяця (фото)
Із іншого боку монети видніється імператор Антонін Пій, який усіляко виступав за просування науки.
Під час свого недавнього дослідження біля узбережжя Ізраїлю морські археологи витягли з глибин Середземного моря рідкісну бронзову монету віком майже 2000 років, пише Haaretz.
На одному боці монети зображено римського імператора Антоніна Пія, як і належить карбуванню того часу. Антонін Пій був одним із так званих "5 добрих імператорів", які не гналися за військовою славою, а правили мирно, що може пояснити убогість історичних записів про його правління. Він дійсно придушив повстання в Британії, але його більше пам'ятають за те, що він заохочував культуру за допомогою будівництва храмів і театрів, а також виступав за просування науки, проти якої виступали астрологи.
Із іншого боку видніється рак — знак зодіаку та жінка — інтерпретована як богиня Місяця. На монеті з крабом стоїть дата "восьмий рік", що відноситься до року правління Антоніна Пія. Знахідка належить до серії з 13 монет — 12 монет із зображенням кожного зодіаку окремо та 13 монети з усіма знаками.
Що ж до богині Місяця, це ефемерніший персонаж в анналах римської релігії, іноді сприймається як частина тріумвірату богинь із Прозерпіною та Гекатою, інколи ж як окреме божество. Півмісяць на монеті — її символ.
"За допомогою цієї монети ми тепер знаємо, коли сформувалася віра людини в надприродне", — зазначили вчені.
Віра в астрологію
Одні експерти вважають, що астрологія могла виникнути у Вавилоні 4000 років тому, хоча також є згадки й 5000-річної давності з Шумера. На думку інших, ця віра зародилася в Китаї, Стародавньому Єгипті або Греції. Можливо, астрологія розвивалася спонтанно, подібно до сільського господарства, у різних місцях у різний час із різних причин.
Утім, вчені досі намагаються з'ясувати, чому так багато людей вірить в астрологію. Шанувальники астрології стверджують, що взаємне розташування Місяця, планет і зірок впливає на земні справи та на наші долі. Проте вчені не змогли знайти механізми, які могли б реалізувати цей уплив.
Нагадаємо, що раніше в Британії експерти натрапили на скарбницю з монетами Стародавнього Риму. Загальна вартість 11 давньоримських монет становить 25 тисяч доларів, і їх уже викупив Британський музей.