В Британии на чердаке нашли голову 2000-летней мумии (фото)

Как выяснили ученые, голова принадлежала женщине. Из-за грубой пищи, которую она ела при жизни, ее зубы были стерты. Что касается ее мозга, то он был удален, а вот язык сохранился в замечательном состоянии.

На днях в британском графстве Кент произошел интересный случай. Мужчина нашел на чердаке дома своего скончавшегося брата голову мумии. Обнаружив артефакт он очень сильно удивился и сразу передал голову ученым в Canterbury Museums and Galleries, пишет Express.

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Как показал анализ экспертов, голова, возраст которой составляет не менее 2000 лет, была привезена из Египта в Великобританию в качестве сувенира в XIX веке. В какой-то момент ее поместили под стеклянный колпак и отправили на чердак, пока она вновь не была найдена.

Теперь исследователи из Кентерберийского университета Крайст-Черч, Кентского и Оксфордского университетов занялись восстановлением истории мумии и, как они надеются, над изначальным видом лица человека.

[ + – ] По словам экспертов, первоначальные рентгеновские снимки головы мумии показали, что она принадлежала взрослой женщине

По словам экспертов, первоначальные рентгеновские снимки головы мумии показали, что она принадлежала взрослой женщине. При последующем сканировании, чтобы получить более детальное представление о том, что происходит внутри головы, ученые использовали компьютерную томографию (КТ).

Он показал, что мозг женщины был удален, зубы стерты из-за грубой пищи, а вот язык сохранился в замечательном состоянии. Кроме того, команда обнаружила трубки как в левой ноздре мумии, так и в позвоночном канале, хотя неясно, из чего они состоят и имеет ли они древнее или более позднее происхождение.

"В викторианские времена подобные предметы привозили из Египта в качестве сувениров и вполне могли передаваться из поколения в поколение. Сканирование предоставляет огромное количество информации — от состояния зубов, патологий, методов сохранения, а также помогает нам оценить возраст и пол", — рассказал археолог Джеймс Эллиот Кентерберийского университета Крайст-Черч.

[ + – ] Специалисты планируют использовать данные сканирования для создания трехмерной копии головы и возможной реконструкции лица

Специалисты планируют использовать данные сканирования для создания трехмерной копии головы и возможной реконструкции лица, чтобы обеспечить более тщательное ее изучение без раскрытия фактического артефакта.

"Начиная с 3500 г. до н.э. мумификация рассматривалась как способ защитить дух в его путешествии в загробную жизнь. Мумификация была обычной практикой в Древнем Египте как для простолюдинов, так и для членов королевской семьи, хотя и с разным уровнем сложности и сопутствующего богатства загробного инвентаря", — отметили ученые.

По иронии судьбы, древние египтяне верили, что разум человека находится в его сердце, и мало заботились о мозге.

"Благодаря нашему тщательно проведенному исследованию мы надеемся лучше понять человека, которому принадлежала голова, и обеспечить надлежащий уход за его останками", — заключили ученые.

Напомним, что на днях в Египте впервые обнаружили мумию женщины, пережившую при жизни инсульт. Он привел к параличу левого полушария мозга из-за чего женщина стала инвалидом. Однако благодаря заботе семьи, она прожила с этим состоянием несколько лет.