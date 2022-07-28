У Британії на горищі знайшли голову 2000-річної мумії (фото)

Як з'ясували вчені, голова належала жінці. Через грубу їжу, яку вона їла за життя, її зуби були стерті. Що стосується її мозку, то він видалений, а ось язик зберігся у чудовому стані.

Днями у британському графстві Кент стався цікавий випадок. Чоловік знайшов на горищі дому свого померлого брата голову мумії. Виявивши артефакт він дуже здивувався і відразу передав голову вченим у Canterbury Museums and Galleries, пише Express.

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Як показав аналіз експертів, голова, вік якої становить не менш як 2000 років, привезена з Єгипту до Великобританії як сувенір у XIX столітті. Якоїсь миті її помістили під скляний ковпак і відправили на горище, поки її знову не знайшли.

Тепер дослідники з Кентерберійського університету Крайст-Черч, Кентського та Оксфордського університетів зайнялися відновленням історії мумії та, як вони сподіваються, над початковим виглядом обличчя людини.

[ + – ] За словами експертів, початкові рентгенівські знімки голови мумії показали, що вона належала дорослій жінці

За словами експертів, початкові рентгенівські знімки голови мумії показали, що вона належала дорослій жінці. Для подальшого сканування, щоб отримати детальніше уявлення про те, що відбувається всередині голови, вчені використовували комп'ютерну томографію (КТ).

Він показав, що мозок жінки видалений, зуби стерті через грубу їжу, а ось язик зберігся в чудовому стані. Крім того, команда виявила трубки як у лівій ніздрі мумії, так і в хребетному каналі, хоча неясно, з чого вони складаються і чи мають вони давнє або пізнє походження.

"У вікторіанські часи такі предмети привозили з Єгипту як сувеніри і цілком могли передаватися з покоління в покоління. Сканування надає величезну кількість інформації — стану зубів, патологій, методів збереження, а також допомагає нам оцінити вік і стать", — розповів археолог Джеймс Елліот Кентерберійського університету Крайст-Черч.

[ + – ] Фахівці планують використовувати дані сканування для створення тривимірної копії голови та можливої реконструкції лиця

Фахівці планують використовувати дані сканування для створення тривимірної копії голови та можливої реконструкції лиця, щоб забезпечити ретельніше її вивчення без розкриття фактичного артефакту.

"Починаючи з 3500 р. до н.е. муміфікацію розглядали як спосіб захистити дух в його подорожі в потойбічне життя. Муміфікація була звичною практикою у Давньому Єгипті як для простолюдинів, так і для членів королівської сім'ї, хоча з різним рівнем складності і супроводжувального багатства потойбічного інвентарю", — зазначили вчені.

За іронією долі, стародавні єгиптяни вірили, що розум людини перебуває в її серці, і мало дбали про мозок.

"Завдяки нашому ретельно проведеному дослідженню ми сподіваємося краще зрозуміти людину, якій належала голова, та забезпечити належний догляд за її останками", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що днями в Єгипті вперше виявили мумію жінки, яка пережила за життя інсульт. Він привів до паралічу лівої півкулі мозку, через що жінка стала інвалідом. Однак завдяки турботі сім'ї вона прожила з цим станом кілька років.