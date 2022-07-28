Ученые воссоздали 3200-летний месопотамский парфюм на основе древнего текста (фото)

Исследователи смогли успешно воссоздать один из ароматов первой женщины-производителя духов в мире Таппути.

Примерно 3200 лет назад женщина по имени Таппути прославилась как первая женщина-химик в Месопотамии и первая женщина-производитель духов в мире. Работая с формулой месопотамских духов, оставленной на древней глиняной табличке, которую сделала сама Таппути, команда ученых успешно воссоздала один из ее ароматов в лабораторных условиях, пишет Ancient Origins.

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Турецкие ученые провели обширное исследование месопотамских методов изготовления духов Таппути. Их цель состояла в том, чтобы сначала понять, что она делала, а затем максимально подробно воспроизвести ее работу. В настоящее время они частично достигли своих целей, хотя усилия по переводу и интерпретации ароматов Таппути будут продолжаться.

Археологи нашли имя Таппути на паре клинописных табличек, обнаруженных во время раскопок на юге Турции. На табличках ее полное имя было Таппути-Белатекаллим, где Белатекаллим означает "женщина-смотрительница дворца".

[ + – ] Археологи нашли имя Таппути на паре клинописных табличек, обнаруженных во время раскопок на юге Турции

Таблички были датированы 1200 годом до н.э., и в их надписях Таппути описывалась как химик и опытный производитель прекрасных месопотамских духов. На табличках Таппути записала формулы своих духов и детальные шаги, которые она использовала для создания ароматов на древнем аккадском языке. К счастью, ученые достаточно знают об этом языке, чтобы можно было перевести то, что она написала.

Так эксперты узнали, что для изготовления своих древних духов Таппути использовала комбинацию различных видов цветов, масел, аира, сыть, мирры, хрена, специй и бальзама, и это лишь некоторые из идентифицированных ингредиентов. Она смешивала свои варева с водой или другими растворителями, перегоняла их, а затем много раз фильтровала жидкий продукт, чтобы создать более чистую и приятно пахнущую формулу месопотамских духов. Ученные смогли полностью воссоздать одну из формул ее аромата.

Кроме того, они также выяснили, что в рамках ее методологии Таппути работала при полной луне, стремясь к общению со звездами. Этот эзотерический аспект ее парфюмерной деятельности был одним из многих секретов, раскрытых во время перевода двух табличек, в которых обсуждались новаторские методы работы Таппути.

Напомним, что ранее исследователи смогли воссоздать духи, которыми пользовалась последняя царица эллинистического Египта Клеопатра. Экспертам удалось это сделать, объединив исторические тексты и современную химию.