Учені відтворили 3200-річні месопотамські парфуми на основі стародавнього тексту (фото)

Дослідники змогли успішно відтворити один із ароматів першої жінки-виробниці парфумів у світі Таппуті.

Приблизно 3200 років тому жінка на ім'я Таппуті прославилася як перша жінка-хімік у Месопотамії та перша жінка-виробниця парфумів у світі. Працюючи з формулою месопотамських парфумів, залишеною на давній глиняній табличці, яку зробила сама Таппуті, команда вчених успішно відтворила один із її ароматів у лабораторних умовах, пише Ancient Origins.

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Турецькі вчені провели широке дослідження месопотамських методів виготовлення парфумів Таппуті. Їхня мета полягала в тому, щоб спочатку зрозуміти, що вона робила, а потім максимально докладно відтворити її роботу. Зараз вони частково досягли своєї мети, хоча зусилля з перекладу й інтерпретації ароматів Таппуті продовжуватимуться.

Археологи виявили ім'я Таппуті на парі клинописних табличок, виявлених під час розкопок на півдні Туреччини. На табличках її повне ім'я було Таппуті-Белатекалім, де Белатекалім означає "жінка-наглядачка палацу".

[ + – ] Археологи знайшли ім'я Таппуті на парі клинописних табличок, виявлених під час розкопок на півдні Туреччини

Таблички були датовані 1200 роком до н.е. На табличках Таппуті записала формули своїх парфумів і детальні кроки, які вона використовувала для створення ароматів, стародавньою аккадською мовою. На щастя, вчені достатньо знають цю мову, щоб можна було перекласти те, що вона написала.

Так експерти дізналися, що для виготовлення своїх стародавніх парфумів Таппуті використовувала комбінацію різних видів квітів, олій, аїру, сити, мирри, хрону, спецій і бальзаму, і це лише деякі з ідентифікованих інгредієнтів. Вона змішувала свої варева з водою або іншими розчинниками, переганяла їх, а потім багато разів фільтрувала рідкий продукт, щоб створити чистішу формулу месопотамських парфумів, яка приємно пахне. Вчені змогли повністю відтворити одну із формул її аромату.

Крім того, вони також з'ясували, що в межах її методології Таппуті працювала при повному місяці, прагнучи спілкуватися із зірками. Цей езотеричний аспект її парфумерної діяльності був одним із багатьох секретів, розкритих під час перекладу двох табличок, де обговорювалися новаторські методи роботи Таппуті.

Нагадаємо, що раніше дослідники змогли відтворити парфуми, якими користувалася остання цариця елліністичного Єгипту Клеопатра. Експертам вдалося це зробити, поєднавши історичні тексти й сучасну хімію.