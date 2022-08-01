В Англии обнаружили 800-летний бесценный артефакт с королевской эмблемой (фото)

На крошечном кулоне изображены знаменитые три льва, которые являли собой королевский герб, а сейчас — это эмблема сборной Англии по футболу и Футбольной ассоциации страны.

Археологи, которые обнаружили крошечный кулон с изображением трех львов, назвали его бесценным сокровищем, которое невероятно хорошо сохранилось за 800 лет пребывания в Земле, сообщает The Guardian.

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Кулон, который был частью конской сбруи в 12 веке, имеет размеры 2 см в ширину и 4 см в длину. На кулоне изображены три культовых для Англии золотых льва на красном фоне, которые олицетворяли королевский герб этой страны, а сейчас являются эмблемой футбольной сборной Англии и Футбольной ассоциации этой страны. Правда львы уже не золотые, а синие.

[ + – ] Кулон, который был частью конской сбруи в 12 веке, имеет размеры 2 см в ширину и 4 см в длину Фото: The Guardian

Этот кулон обнаружили во время раскопок возле деревни Вормлейтон в графстве Уорвикшир, Англия, примерно в 100 км от Бирмингема. Ученые считают, что на этой местности когда-то существовало поселение римских британцев.

[ + – ] Этот кулон обнаружили во время раскопок возле деревни Вормлейтон в графстве Уорвикшир, Англия, примерно в 100 км от Бирмингема Фото: Guardian

Обнаруженный кулон с тремя золотыми львами имеет форму щита и сделан он из медного сплава, скорее всего из латуни. Учитывая невероятную сохранность кулона, скорее всего он был утерян незадолго после изготовления.

"Такие кулоны часто находят при раскопках, но этот артефакт уникален именно своей удивительной сохранностью. Очень редко можно увидеть такой предмет, который пролежал в земле 800 лет и почти не потерял своего первоначального вида", — говорит археолог Дон Макларен.

На кулоне достаточно хорошо сохранилась фоновая красная краска, а также позолота на трех львах. Впервые львов в качестве символа королевской власти стал использовать первый норманнский король Англии Вильгельм Завоеватель, который захватил эту страну в 1066 году и правил ею до 1087 года.

[ + – ] Впервые львов в качестве символа королевской власти стал использовать первый норманнский король Англии Вильгельм Завоеватель, который захватил эту страну в 1066 году и правил ею до 1087 года Фото: wikipedia

Вильгельм Завоеватель использовал двух львов на красном фоне в качестве своего герба. Третьего льва на королевский герб добавил король Англии Генрих II, который правил страной с 1154 года по 1189 год. Это третий лев вероятно был символом женитьбы короля на Элеоноре Аквитанской.

[ + – ] Третьего льва на королевский герб добавил король Англии Генрих II, который правил страной с 1154 года по 1189 год Фото: wikipedia

Данный геральдический символ использовали короли Англии со времен правления Ричарда Львиной Сердце начиная с 1189 года до 1340 года. После этого три льва в различных формах ассоциировались с английским престолом.

Футбольная ассоциация Англии использует этот символ с конца 19 века, и он также является эмблемой сборной Англии по футболу, хотя львы и имеют другой цвет.

[ + – ] Эмблема сборной Англии по футболу

Как уже писал Фокус, археологи обнаружили испанский галеон полный сокровищ, который затонул 350 лет назад. Среди драгоценностей также обнаружены несколько кулонов, другие украшения, а также предметы, которые принадлежали членам экипажа.