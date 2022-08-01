Археологи обнаружили испанский галеон полный сокровищ, который затонул 350 лет назад (фото)

Драгоценности и другие исторические артефакты ученые обнаружили на затонувшем 900-тонном корабле недалеко от Багамских островов.

Обнаруженный в 70 км от берега вблизи Багамских островов испанский галеон до сих пор хранит на борту большое количество сокровищ и исторических артефактов. Этот корабль затонул еще в 1656 году и почти вся его команда погибла. С тех пор были неоднократные попытки спасти сокровища, которые вез корабль. Поэтому ученые не надеялись найти что-то важное и ценное, но им повезло, сообщает The Guardian.

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Испанский галеон "Нуэстра-Сеньора-де-лас-Маравильяс", весом в 891 тонну, отправился в свое путешествие от берегов современной Колумбии с грузом золота, серебра и других драгоценностей. Он не только вез свой груз, но в него поместили серебряные и золотые слитки с другого испанского корабля, который перед этим затонул в другой части Южной Америки, у берегов современного Эквадора.

[ + – ] Испанский галеон "Нуэстра-Сеньора-де-лас-Маравильяс", весом в 891 тонну, отправился в свое путешествие от берегов современной Колумбии с грузом золота, серебра и других драгоценностей Фото: Guardian

Как выяснили ученые, на борту испанского корабля находились не только золото и серебро для испанского королевского двора, но и частные грузы, а также контрабанда, сведения о которой не были внесены в документы. В частности, это были драгоценные камни, добытые в Колумбии.

[ + – ] На борту испанского корабля находились не только золото и серебро для испанского королевского двора, но и частные грузы, а также контрабанда, сведения о которой не были внесены в документы Фото: Guardian

После полуночи 4 января 1656 года у берегов Багамских островов из-за навигационной ошибки в галеон "Нуэстра-Сеньора-де-лас-Маравильяс" врезался другой корабль, в результате чего полное сокровищами судно напоролось на рифы и затонуло. Из 650 человек, которые были на борту к утру 5 января выжили только 45. Учитывая то, что эта местность полна акулами, ученые считают, что многие члены экипажа, как раз и стали добычей этих хищных рыб.

[ + – ] Среди находок на затонувшем корабле были осколки испанских кувшинов и китайского фарфора Фото: The Guardian

На протяжении столетий к обломкам галеона 17-го века отправлялись испанские спасательные экспедиции, а также на дно спускались охотники за сокровищами и теперь корабль впервые полностью исследуют ученые. Поисками затонувшего корабля и научным описанием его драгоценного груза, который все еще остался на дне занялась компания Allen Exploration совместно с археологами из США и Багамских островов. Компанию Allen Exploration основал Карл Аллен, успешный бизнесмен, который рано отошел от дел и посвятил свою жизнь поиску и исследованию затонувших кораблей далекого прошлого.

[ + – ] Рукоять меча, который принадлежал одному из челонов экипажа затонувшего корабля Фото: The Guardian

Среди находок на затонувшем корабле были осколки испанских кувшинов и китайского фарфора, железные ремни, которыми крепились пушки на орудийных палубах, стеклянные винные бутылки, рукояти мечей, серебряные монеты, курительные трубки, пушечные ядра, личные вещи экипажа, украшения и другие драгоценности.

[ + – ] Особенно ученых впечатлили хорошо сохранившиеся инкрустированные драгоценными камнями кулоны и золотые цепи, которые пролежали на дне сотни лет. Среди них выделяется золотая цепь длиной почти 2 метра и весом почти 1 кг Фото: Guardian

Особенно ученых впечатлили хорошо сохранившиеся инкрустированные драгоценными камнями кулоны и золотые цепи, которые пролежали на дне сотни лет. Среди них выделяется золотая цепь длиной почти 2 метра и весом почти 1 кг. Подобная цепь была у короля Испании Филиппа IV, который правил страной, когда галеон затонул. Ученые считают, что эту цепь мог заказать либо сам король, либо кто-то из очень богатых дворян.

[ + – ] Археологов впечатлил золотой кулон с крестом святого Иакова, который связывают с рыцарским орденом Меча святого Иакова Компостельского, члены которого защищали паломников активно участвовали в морской торговле Испании Фото: The Guardian

Также археологов впечатлил золотой кулон с крестом святого Иакова, который связывают с рыцарским орденом Меча святого Иакова Компостельского, члены которого защищали паломников активно участвовали в морской торговле Испании. На другом кулоне изображен золотой крест Святого Иакова поверх большого зеленого овального изумруда, обрамленного дюжиной квадратных изумрудов, возможно, символизирующих 12 апостолов.

[ + – ] На другом кулоне изображен золотой крест Святого Иакова поверх большого зеленого овального изумруда, обрамленного дюжиной квадратных изумрудов, возможно, символизирующих 12 апостолов Фото: Guardian

Кстати, галеон "Нуэстра-Сеньора-де-лас-Маравильяс" построили на сере Испании в 1640-х годах. И он назван в честь скульптуры Девы Марии 13-го века, которая как считалось творит чудеса.

Как уже писал Фокус, недалеко от берегов Египта ученые обнаружили затонувший древнегреческий корабль второго века до н.э.

Также Фокус писал о том, что в Англии обнаружили самый старый затонувший корабль в мире. Он затонул еще в 13 веке.