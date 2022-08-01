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Археологи обнаружили испанский галеон полный сокровищ, который затонул 350 лет назад (фото)

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сокровища, артефакты, испанский галеон
Фото: Guardian | Археологи обнаружили испанский галеон полный сокровищ, который затонул 350 лет назад

Драгоценности и другие исторические артефакты ученые обнаружили на затонувшем 900-тонном корабле недалеко от Багамских островов.

Обнаруженный в 70 км от берега вблизи Багамских островов испанский галеон до сих пор хранит на борту большое количество сокровищ и исторических артефактов. Этот корабль затонул еще в 1656 году и почти вся его команда погибла. С тех пор были неоднократные попытки спасти сокровища, которые вез корабль. Поэтому ученые не надеялись найти что-то важное и ценное, но им повезло, сообщает The Guardian.

Испанский галеон "Нуэстра-Сеньора-де-лас-Маравильяс", весом в 891 тонну, отправился в свое путешествие от берегов современной Колумбии с грузом золота, серебра и других драгоценностей. Он не только вез свой груз, но в него поместили серебряные и золотые слитки с другого испанского корабля, который перед этим затонул в другой части Южной Америки, у берегов современного Эквадора.

испанский галеон
Испанский галеон "Нуэстра-Сеньора-де-лас-Маравильяс", весом в 891 тонну, отправился в свое путешествие от берегов современной Колумбии с грузом золота, серебра и других драгоценностей
Фото: Guardian

Как выяснили ученые, на борту испанского корабля находились не только золото и серебро для испанского королевского двора, но и частные грузы, а также контрабанда, сведения о которой не были внесены в документы. В частности, это были драгоценные камни, добытые в Колумбии.

сокровища, артефакты, испанский галеон
На борту испанского корабля находились не только золото и серебро для испанского королевского двора, но и частные грузы, а также контрабанда, сведения о которой не были внесены в документы
Фото: Guardian

После полуночи 4 января 1656 года у берегов Багамских островов из-за навигационной ошибки в галеон "Нуэстра-Сеньора-де-лас-Маравильяс" врезался другой корабль, в результате чего полное сокровищами судно напоролось на рифы и затонуло. Из 650 человек, которые были на борту к утру 5 января выжили только 45. Учитывая то, что эта местность полна акулами, ученые считают, что многие члены экипажа, как раз и стали добычей этих хищных рыб.

испанский кувшин
Среди находок на затонувшем корабле были осколки испанских кувшинов и китайского фарфора
Фото: The Guardian

На протяжении столетий к обломкам галеона 17-го века отправлялись испанские спасательные экспедиции, а также на дно спускались охотники за сокровищами и теперь корабль впервые полностью исследуют ученые. Поисками затонувшего корабля и научным описанием его драгоценного груза, который все еще остался на дне занялась компания Allen Exploration совместно с археологами из США и Багамских островов. Компанию Allen Exploration основал Карл Аллен, успешный бизнесмен, который рано отошел от дел и посвятил свою жизнь поиску и исследованию затонувших кораблей далекого прошлого.

рукоять меча
Рукоять меча, который принадлежал одному из челонов экипажа затонувшего корабля
Фото: The Guardian

Среди находок на затонувшем корабле были осколки испанских кувшинов и китайского фарфора, железные ремни, которыми крепились пушки на орудийных палубах, стеклянные винные бутылки, рукояти мечей, серебряные монеты, курительные трубки, пушечные ядра, личные вещи экипажа, украшения и другие драгоценности.

золотая цепь
Особенно ученых впечатлили хорошо сохранившиеся инкрустированные драгоценными камнями кулоны и золотые цепи, которые пролежали на дне сотни лет. Среди них выделяется золотая цепь длиной почти 2 метра и весом почти 1 кг
Фото: Guardian

Особенно ученых впечатлили хорошо сохранившиеся инкрустированные драгоценными камнями кулоны и золотые цепи, которые пролежали на дне сотни лет. Среди них выделяется золотая цепь длиной почти 2 метра и весом почти 1 кг. Подобная цепь была у короля Испании Филиппа IV, который правил страной, когда галеон затонул. Ученые считают, что эту цепь мог заказать либо сам король, либо кто-то из очень богатых дворян.

кулон
Археологов впечатлил золотой кулон с крестом святого Иакова, который связывают с рыцарским орденом Меча святого Иакова Компостельского, члены которого защищали паломников активно участвовали в морской торговле Испании
Фото: The Guardian

Также археологов впечатлил золотой кулон с крестом святого Иакова, который связывают с рыцарским орденом Меча святого Иакова Компостельского, члены которого защищали паломников активно участвовали в морской торговле Испании. На другом кулоне изображен золотой крест Святого Иакова поверх большого зеленого овального изумруда, обрамленного дюжиной квадратных изумрудов, возможно, символизирующих 12 апостолов.

кулон
На другом кулоне изображен золотой крест Святого Иакова поверх большого зеленого овального изумруда, обрамленного дюжиной квадратных изумрудов, возможно, символизирующих 12 апостолов
Фото: Guardian

Кстати, галеон "Нуэстра-Сеньора-де-лас-Маравильяс" построили на сере Испании в 1640-х годах. И он назван в честь скульптуры Девы Марии 13-го века, которая как считалось творит чудеса.

Как уже писал Фокус, недалеко от берегов Египта ученые обнаружили затонувший древнегреческий корабль второго века до н.э.

Также Фокус писал о том, что в Англии обнаружили самый старый затонувший корабль в мире. Он затонул еще в 13 веке.