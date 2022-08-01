Археологи виявили іспанський галеон, повний скарбів, який затонув 350 років тому (фото)

Дорогоцінності й інші історичні артефакти вчені виявили на затонулому 900-тонному кораблі неподалік Багамських островів.

Виявлений за 70 км від берега поблизу Багамських островів іспанський галеон досі зберігає на борту велику кількість скарбів та історичних артефактів. Цей корабель затонув ще 1656 року, і майже вся його команда загинула. З того часу були неодноразові спроби врятувати скарби, які віз корабель. Тому вчені не сподівалися знайти щось важливе та цінне, але їм пощастило, повідомляє The Guardian.

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Іспанський галеон "Нуестра-Сеньйора-де-лас-Маравільяс", вагою 891 тонна, вирушив у свою подорож від берегів сучасної Колумбії з вантажем золота, срібла й інших коштовностей. Він не лише віз свій вантаж, а й у нього помістили срібні та золоті злитки з іншого іспанського корабля, який перед цим затонув в іншій частині Південної Америки, біля берегів сучасного Еквадору.

[ + – ] Іспанський галеон "Нуестра-Сеньйора-де-лас-Маравільяс", вагою 891 тонна, вирушив у свою подорож від берегів сучасної Колумбії з вантажем золота, срібла й інших коштовностей Фото: коронавирус ожирение статистика

Як з'ясували вчені, на борту іспанського корабля були не лише золото та срібло для іспанського королівського двору, а й приватні вантажі, а також контрабанда, відомості про яку не було внесено до документів. Зокрема, це були дорогоцінні камені, здобуті в Колумбії.

[ + – ] На борту іспанського корабля було не лише золото й срібло для іспанського королівського двору, а й приватні вантажі, а також контрабанда, відомості про яку не внесли в документи Фото: коронавирус ожирение статистика

Після опівночі 4 січня 1656 року біля берегів Багамських островів через навігаційну помилку в галеон "Нуестра-Сеньйора-де-лас-Маравільяс" врізався інший корабель, унаслідок чого повне скарбами судно напоролося на рифи та затонуло. Із 650 осіб, які були на борту до ранку 5 січня, вижили лише 45. Враховуючи те, що ця місцевість повна акул, учені вважають, що багато членів екіпажу якраз і стали здобиччю цих хижих риб.

[ + – ] Серед знахідок на затонулому кораблі були уламки іспанських глечиків і китайської порцеляни Фото: The Guardian

Протягом століть до уламків галеона 17 століття вирушали іспанські рятувальні експедиції, а також на дно спускалися мисливці за скарбами, і тепер корабель уперше повністю досліджують учені. Пошуками затонулого корабля та науковим описом його дорогоцінного вантажу, який усе ще був на дні, зайнялася компанія Allen Exploration спільно з археологами зі США та Багамських островів. Компанію Allen Exploration заснував Карл Аллен, успішний бізнесмен, який рано відійшов від справ і присвятив своє життя пошуку та дослідженню затонулих кораблів далекого минулого.

[ + – ] Рукоятка меча, який належав одному з чолонів екіпажу затонулого корабля Фото: The Guardian

Серед знахідок на затонулому кораблі були уламки іспанських глечиків і китайської порцеляни, залізні ремені, якими кріпилися гармати на гарматних палубах, скляні винні пляшки, рукоятки мечів, срібні монети, курильні трубки, гарматні ядра, особисті речі екіпажу.

[ + – ] Особливо вчених вразили інкрустовані дорогоцінним камінням кулони та золоті ланцюги, які пролежали на дні сотні років і добре збереглися. Серед них виділяється золотий ланцюг довжиною майже 2 метри та вагою майже 1 кг Фото: коронавирус ожирение статистика

Особливо вчених вразили інкрустовані дорогоцінним камінням кулони та золоті ланцюги, які пролежали на дні сотні років і добре збереглися. Серед них виділяється золотий ланцюг довжиною майже 2 метри та вагою майже 1 кг. Подібний ланцюг був у короля Іспанії Філіпа IV, який правив країною, коли галеон затонув. Учені вважають, що цей ланцюг міг замовити або сам король, або хтось із дуже багатих дворян.

[ + – ] Археологів вразив золотий кулон із хрестом святого Якова, який пов'язують із лицарським орденом Меча святого Якова Компостельського, члени якого захищали паломників, брали активну участь у морській торгівлі Іспанії Фото: The Guardian

Також археологів вразив золотий кулон із хрестом святого Якова, який пов'язують із лицарським орденом Меча святого Якова Компостельського, члени якого захищали паломників, брали активну участь у морській торгівлі Іспанії. На іншому кулоні зображений золотий хрест Святого Якова поверх великого зеленого овального смарагда, обрамленого дюжиною квадратних смарагдів, які, можливо, символізують 12 апостолів.

[ + – ] На іншому кулоні зображено золотий хрест Святого Якова поверх великого зеленого овального смарагда, обрамленого дюжиною квадратних смарагдів, які, можливо, символізують 12 апостолів Фото: коронавирус ожирение статистика

До речі, галеон "Нуестра-Сеньйора-де-лас-Маравільяс" збудували на півночі Іспанії в 1640-х роках. Його назвали на честь скульптури Діви Марії 13-го століття, яка, як вважалося, творить дива.

Як вже писав Фокус, неподалік берегів Єгипту вчені виявили затонулий давньогрецький корабель ІІ століття до н.е.

Також Фокус писав про те, що в Англії виявили найстаріший затонулий корабель у світі. Він затонув ще у 13 столітті.