В Англії виявили 800-річний безцінний артефакт із королівською емблемою (фото)

На крихітному кулоні зображені знамениті три леви, які являли собою королівський герб, а зараз — це емблема збірної Англії з футболу та Футбольної асоціації країни.

Археологи, які виявили крихітний кулон із зображенням трьох левів, назвали його безцінним скарбом, який неймовірно добре зберігся за 800 років перебування в Землі, повідомляє The Guardian.

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Кулон, який був частиною кінської збруї у 12 столітті, має розміри 2 см завширшки та 4 см завдовжки. На кулоні зображено три культові для Англії золоті леви на червоному тлі, які уособлювали королівський герб цієї країни, а зараз є емблемою футбольної збірної Англії та Футбольної асоціації цієї країни. Щоправда, леви вже не золоті, а сині.

[ + – ] Кулон, який був частиною кінської збруї у 12 столітті, має розміри 2 см завширшки та 4 см завдовжки Фото: The Guardian

Цей кулон виявили під час розкопок біля села Вормлейтон у графстві Ворвікшир, Англія, приблизно за 100 км від Бірмінгема. Вчені вважають, що на цій місцевості колись існувало поселення римських британців.

[ + – ] Цей кулон виявили під час розкопок біля села Вормлейтон у графстві Ворвікшир, Англія, приблизно за 100 км від Бірмінгема Фото: коронавирус ожирение статистика

Виявлений кулон із трьома золотими левами має форму щита й зроблений із мідного сплаву, швидше за все, з латуні. Враховуючи неймовірну безпеку кулона, швидше за все він був втрачений незадовго після виготовлення.

"Такі кулони часто знаходять під час розкопок, але цей артефакт унікальний саме своєю дивовижною збереженістю. Дуже рідко можна побачити такий предмет, який пролежав у землі 800 років і майже не втратив свого первісного вигляду", — каже археолог Дон Макларен.

На кулоні досить добре збереглася червона фонова фарба, а також позолота на трьох левах. Вперше левів як символ королівської влади став використовувати перший норманський король Англії Вільгельм Завойовник, який захопив цю країну в 1066 і правив нею до 1087 року.

[ + – ] Уперше левів як символ королівської влади став використовувати перший норманський король Англії Вільгельм Завойовник, який захопив цю країну в 1066 році та правив нею до 1087 року Фото: wikipedia

Вільгельм Завойовник використав двох левів на червоному тлі як свій герб. Третього лева на королівський герб додав король Англії Генріх II, який правив країною з 1154 до 1189 року. Це третій лев, імовірно, був символом одруження короля з Елеонорою Аквітанською.

[ + – ] Третього лева на королівський герб додав король Англії Генріх II, який правив країною з 1154 по 1189 рік Фото: wikipedia

Цей геральдичний символ використовували королі Англії з часів правління Річарда Левового Серця, починаючи з 1189 до 1340 року. Після цього три леви в різних формах асоціювалися з англійським престолом.

Футбольна асоціація Англії використовує цей символ із кінця 19 століття, і він також є емблемою збірної Англії з футболу, хоча леви мають інший колір.

[ + – ] Емблема збірної Англії з футболу

Як уже писав Фокус, археологи виявили іспанський галеон повний скарбів, який затонув 350 років тому. Серед коштовностей також виявлено кілька кулонів, інші прикраси та предмети, що належали членам екіпажу.