Ученые расшифровали еще одну древнейшую письменность

Как отмечают эксперты, эламское линейное письмо — система письма, используемая на территории современного Ирана, может раскрыть секреты малоизвестного царства, граничащего с шумерами.

Благодаря группе европейских ученых во главе с французским археологом Франсуа Дессе, экспертам наконец удалось расшифровать одну из больших загадок: эламское линейное письмо — малоизвестная система письма, использовавшаяся на территории нынешнего Ирана, пишет Smithsonian Magazine.

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С помощью этого открытия ученые могут пролить свет на малоизвестное общество, которое процветало между древней Месопотамией и долиной реки Инд на заре цивилизации и граничило с шумерами.

Чтобы расшифровать чтение символов, составляющих эламское линейное письмо, специалисты использовали недавно изученные надписи из набора древних серебряных ваз.

"Это одно из главных археологических открытий последних десятилетий. Оно было основано на идентификации и фонетическом чтении имен королей", — рассказал археолог Массимо Видале из Падуанского университета.

В 2015 году Дессе получил доступ к частной лондонской коллекции необычных серебряных ваз, известных как "вазы гунаги" с множеством надписей как клинописью, так и эламским линейным письмом. Они были раскопаны в 1920-х и проданы западным торговцам, поэтому их происхождение и подлинность были поставлены под сомнение. Однако, как показал металлургический анализ сосудов, это были скорее древние, чем современные подделки.

[ + – ] Перфорированный камень с надписями на эламском линейном письме из коллекции Лувра

Что касается их местопроисхождения, Дессет считает, что они находились на царском кладбище в сотнях километрах к юго-востоку от Сузы, датируемого примерно 2000 г. до н.э. — именно в то время, когда использовалось эламское линейное письмо.

Согласно исследованию, серебряные вазы представляют собой старейшие и наиболее полные образцы эламских царских надписей клинописью. Они принадлежали разным правителям из двух династий.

По словам Дессета, сопоставление надписей на сосудах было очень полезно для расшифровки эламского линейного письма. Некоторые имена, написанные клинописью, теперь можно было сравнить с символами эламского линейного письма, включая имена известных эламских царей, таких как Шилхаха. Отслеживая повторяющиеся символы, Дессет смог понять смысл письма, состоящего из набора геометрических фигур. Он также перевел такие глаголы, как "дал" и "сделал". После дальнейшего анализа Дессет и его команда заявили, что могут прочитать 72 знака.

"Несмотря на то, что полная расшифровка пока невозможна, в основном из-за ограниченного количества надписей, мы находимся на правильном пути" — заключили авторы исследования.

Тяжелая работа по переводу отдельных текстов продолжается. Часть проблемы заключается в том, что эламский язык, на котором говорили в этом регионе более 3000 лет, не имеет известных родственников, что затрудняет определение того, какие звуки могут представлять символы.

Напомним, что ранее исследователи изучили древний язык ваи из Либерии. Как отмечают ученые, письменность языка ваи в африканской стране Либерия примерно в 1834 году создали "c нуля" 8 неграмотных мужчин. Эта письменность настолько быстро эволюционировала, что эксперты по-новому посмотрели на развитие всех письменных языков.