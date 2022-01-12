Эволюция письма на Земле. Изучен древний язык Африки, созданный безграмотными авторами

Уникальная письменность, которую изобрели в Африке почти 200 лет назад, за эти годы эволюционировала очень быстро и ученые по-новому посмотрели на развитие всех письменных языков.

Ученые из Университета Новой Англии, Австралия и Института истории человечества Макса Планка в новом исследовании решили изучить историю развития языка ваи из Либерии. По их словам, эта письменность может быть ключом к разгадке тайны эволюции письменности на Земле, сообщает ScienceAlert.

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Письменность языка ваи в африканской стране Либерия примерно в 1834 году создали "c нуля" 8 неграмотных мужчин. Ваи – это простое слоговое письмо, знаки в котором передают отдельные слоги. Язык ваи один из немногих африканских языков, который имеет собственную письменность, которая не основана на латинице.

[ + – ] Большая часть слогового алфавита ваи Фото: wikipedia

"Из-за того, что эта письменность очень редкая и изолированная от других систем письма, мы решили, что ваи может рассказать много интересного о том, как развивается письменность за короткий промежуток времени", — говорит Пирс Келли из Университета Новой Англии.

До сих пор ученые не знают, как ранняя человеческая письменность стала обычным повседневным явлением сегодня. Считается, что письменность в том виде, которая есть сейчас была изобретена около 5 тысяч лет назад на Ближнем востоке, хотя и после этого также появлялись новые системы письма. Со временем ранняя письменность, как и письмо языка ваи становилось проще в процессе естественной эволюции.

[ + – ] Рання письменность ваи (слева) и современное написание знаков (справа) Фото: ScienceAlert

"Первые изображения в ранних системах письменности превращались в сложные знаки, которые потом превращались во все более простые и понятные буквы", — говорит Келли.

Создатели письменности ваи изобрели особые символы для каждого слога своего языка. Это были, как обычные понятия, такие как беременная женщина или вода, так и более абстрактные значения. Всего в письменности ваи имеется 200 букв, которые означают отдельные слоги.

[ + – ] Крайняя левая колонка - первые символы письмености ваи (человек, голова, огоно, мама или большой). Крайняя правая колонка показывает во что превратились эти символы сейчас Фото: ScienceAlert

За почти 200 лет своего существования письменность ваи претерпела существенные изменения. Самые сложные символы, которые было тяжело запомнить последующим поколениям, стали проще.

"Сложную систему письма сложнее изучить неграмотным учащимся, поэтому со временем, сложные для запоминания буквы изменились, или исчезли вообще", — говорит Келли.

Ученые пришли к выводу, что на упрощение письменности разных народов, повлияли новые технологические достижения. Это и изобретение новых письменных принадлежностей, появление бумаги и так далее. Подобному изменению и упрощению подвергся и язык ваи с течением времени.

[ + – ] Келли и его коллеги проанализировали алфавит ваи с 1834 года. Ниже представлена анимация того, как изменялись три буквы письменности ваи: ꔫ "бхи", ꗌ "тхо" и ꔱ "фи"

То, с какой скоростью за короткий промежуток времени эволюционировала письменность ваи, является удивительным феноменом. Но ученые считают, что это произошло потому, что изобретатели новой системы письма уже имели представление о письменности в других странах. Поэтому письменность ваи легко оптимизировалась согласно вызовам времени и потребностям обучающихся ей.

По словам Келли, несмотря на упрощение, в письменности ваи все еще сохраняются сложные знаки.

Напоминаем, что ученые обнаружили недостающее звено в истории алфавита. В Израиле нашли надпись, которой более 3 тысяч лет.