Будет заправлять флот Пентагона: в США прибыл танкер с российской нефтью, — эксперт (карты)

Корабль, который ходит под флагом Либерии и принадлежит компании из Германии, пришвартовался в американском порту. На борту — 50 тыс. тонн российской подсанкционной нефти.

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Нефтяной танкер Avenka вышел из порта Новороссийска и направился в порт Норфолк в штате Вирджиния в США. На борту судна находились резервуары с российской подсанкционной нефтью. Об этом сообщил руководитель проекта из "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко на странице в Facebook.

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Эксперт отследил движение танкера с помощью сигнала трекера, который отображался на специализированном портале Marine traffic. Выяснил, что судно вышло из Новороссийска 8 ноября, проплыло через Черное море, прошло через Босфорский пролив, преодолело Средиземное море, Гибралтар, Атлантический океан. Через месяц, 6 декабря, оказалось в американском порту Норфолк. Этот путь, длиной более 10 тыс. км, отражен на схеме, опубликованной Клименко.

Маршрут танкера с нефтью РФ Фото: marinetraffic.com.

Указывается, что на борту танкера находилось 50 тыс. тонн российской нефти. Между тем Норфолк — не рядовой порт: неподалеку находится главная военно-морская база ВМС США. На этой базе находится 75 военных кораблей и 134 самолета. Зоной ответственной этих сил является Средиземное море, Атлантический и Индийский океан, объясняется в заметке. Поэтому автор риторически спрашивает, как могла произойти такая ситуация, учитывая эмбарго.

"А как же эмбарго, действующее с 05.02.2023?" — нет, не слышали".

На специализированном портале можно увидеть, что танкер Avenka ходит под флагом Либерия. Ее владельцем является компания из Германии — CHEMIKALIEN SEETRANSPORT GMBH Mattentwiete 1, 20457 Hamburg, Germany — указал детали эксперт. Германия — одна из стран, которые присоединились к эмбарго, наложенное на российскую нефть из-за вторжения в Украину.

Отметим, Avenka — либерийский нефтехимический танкер, построенный в 2008 году. Способен перевезти груз весом более 50 тыс. тонн. Физические размеры — 183 м на 32 м.

Танкер Avenka, который флагом Либерии возит в США российскую нефть Фото: marine traffic Танкер Avenka, детали на портале Marine traffic Фото: marine traffic

Клименко подчеркнул, что необходимо прекращать ситуацию, когда российская нефть беспрепятственно ездит по миру.

"Друзья, распространяйте этот юмор, это надо и можно остановить, — сказал эксперт.

Санкции против РФ — детали

Санкции на российскую нефть наложили в феврале 2023 года. Тогда партнеры Украины постановили, что не будут покупать ее, и установили верхний предел цены. Однако несколько дней назад стало известно, что РФ обошла наложенные на нее ограничения и нарастила объемы продаж до 11 млрд долл. — это теневой оборот, отметили в агентстве Bloomberg.

Кроме того, выяснилось, что российские олигархи обходят санкции, наложенные в финансовом секторе. Для этого используют банковскую сеть на Кипре, сообщили журналисты-расследователи. На Кипр прибыла группа спецагентов ФБР, которые будут заниматься этим делом.

Напоминаем, 6 декабря правительство Великобритании сообщило, что наложило новые санкции на РФ, в частности — на ряд ее олигархов и политических деятелей. Тем временем Верховная Рада Украины наложила санкции на ВПК России: срок — на 50 лет.