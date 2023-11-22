Рада на 50 лет ввела санкции против России и Беларуси: что известно

Новые ограничения коснутся оборонно-промышленной сферы двух стран.

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Верховная Рада Украины (ВРУ) 22 ноября утвердила решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести секторальные экономические и другие санкции против России и Беларуси. Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, согласно законодательной инициативе №10271, ограничения будут действовать следующие 50 лет.

Он отметил, что новые ограничения коснутся оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ и Беларуси.

"Указанным решением СНБО поддержал внесенные Кабмином предложения по применению определенных секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в оборонно-промышленной сфере сроком на 50 лет", — сказано в его сообщении.

Согласно документу, Украина задействует следующие санкции:

запрет на проведение операций с товарами и услугами, на международные передачи которых распространяется действие закона Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", с резидентами РФ и РБ, в том числе проводимых с привлечением резидентов других государств;

остановка выполнения экономических и денежных обязательств в пользу резидентов РФ и РБ по операциям по товарам военного назначения и двойного использования;

запрет передачи резидентам и резидентам Российской Федерации и Республики Беларусь технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

запрет на осуществление резидентами РФ и РБ действий по получению охранных документов, совершению других действий, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компоновка полупроводниковых изделий, торговые марки, географические указания, сорта растений, объекты авторского права и смежных прав), кроме действий по продлению срока действия прав интеллектуальной собственности и продлению срока действия охранных документов; запрещение регистрации и аккредитации организаций коллективного управления, учредителями которых являются резиденты РФ и РБ;

прекращение действия совместных проектов и промышленных программ в области безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты РФ и/или РБ, в отношении товаров военного назначения и двойного использования.

Тем временем напомним, что Европейский Союз планирует запретить экспорт станков и комплектующих для производства оружия в Россию. Эти ограничения, как ожидается, войдут в 12 пакет санкций ЕС против страны-агрессора. Также в нем должен появиться запрет на поставку алмазов и других материалов из РФ.

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Обход санкций против РФ: Литва передаст собранные штрафы на восстановление Украины

Предыдущий, 11 пакет санкций против России союзники Украины приняли летом 2023 года. В нем появились меры, с помощью которые страны Евросоюза хотят помешать России обходить ранее введенные ограничения.

Также 16 ноября Фокус писал, что в Чехии были заморожены все активы компании "Госзагрансобственность". Эта фирма занимается российской недвижимостью за границей.