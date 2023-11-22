Рада на 50 років ввела санкції проти Росії та Білорусі: що відомо

Нові обмеження торкнуться оборонно-промислової сфери двох країн.

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Верховна Рада України (ВРУ) 22 листопада затвердила рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) запровадити секторальні економічні та інші санкції проти Росії та Білорусі. Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, згідно із законодавчою ініціативою №10271, обмеження діятимуть наступні 50 років.

Він зазначив, що нові обмеження торкнуться оборонно-промислового комплексу (ОПК) РФ і Білорусі.

"Зазначеним рішенням РНБО підтримала внесені Кабміном пропозиції щодо застосування певних секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в оборонно-промисловій сфері строком на 50 років", — ідеться в його повідомленні.

Згідно з документом, Україна задіє такі санкції:

заборона на проведення операцій з товарами і послугами, на міжнародні передачі яких поширюється дія закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", з резидентами РФ і РБ, зокрема тих, що проводяться із залученням резидентів інших держав;

зупинення виконання економічних і грошових зобов'язань на користь резидентів РФ і РБ за операціями з товарами військового призначення та подвійного використання;

заборона передачі резидентам і резидентам Російської Федерації та Республіки Білорусь технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

заборона на здійснення резидентами РФ і РБ дій з отримання охоронних документів, вчинення інших дій, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, торговельні марки, географічні вказівки, сорти рослин, об'єкти авторського права та суміжних прав), окрім дій із подовження терміну дії прав інтелектуальної власності та подовження терміну дії охоронних документів; заборона реєстрації та акредитації організацій до

припинення дії спільних проєктів і промислових програм у сфері безпеки та оборони, учасниками яких є резиденти РФ та/або РБ, щодо товарів військового призначення та подвійного використання.

Тим часом нагадаємо, що Європейський Союз планує заборонити експорт верстатів і комплектуючих для виробництва зброї в Росію. Ці обмеження, як очікується, увійдуть до 12 пакету санкцій ЄС проти країни-агресора. Також у ньому має з'явитися заборона на постачання алмазів та інших матеріалів із РФ.

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Попередній, 11 пакет санкцій проти Росії союзники України ухвалили влітку 2023 року. У ньому з'явилися заходи, за допомогою яких країни Євросоюзу хочуть перешкодити Росії обходити раніше введені обмеження.

Також 16 листопада Фокус писав, що в Чехії було заморожено всі активи компанії "Держзакордонвласність". Ця фірма займається російською нерухомістю за кордоном.