Проти виробників зброї: Зеленський запропонував ввести санкції на компанії РФ і РБ на 50 років

У законопроєкті пропонується зупинити виконання економічних і грошових зобов'язань на користь резидентів РФ і РБ за операціями військового призначення та подвійного використання.

Related video

Лідер України Володимир Зеленський представив Верховній Раді законопроєкт про запровадження секторальних санкцій щодо Російської Федерації та Республіки Білорусь у сфері оборонно-промислового комплексу. Ці обмеження передбачають дію протягом 50 років. Про це повідомляє проєкт 10271.

Проєктом пропонується затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 листопада 2023 року.

Згідно з представленим документом, передбачається запровадити строком на 50 років низку секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері:

заборона на проведення операцій з товарами та послугами, на міжнародне передання яких поширюється дія закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", з резидентами РФ і РБ, зокрема тих, що проводяться із залученням резидентів інших держав; зупинення виконання економічних і грошових зобов'язань на користь резидентів РФ і РБ за операціями з товарами військового призначення та подвійного використання. заборона передання резидентам і резидентам РФ і РБ технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; заборона на здійснення резидентами РФ і РБ дій з отримання охоронних документів, вчинення інших дій, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компоновка напівпровідникових виробів, торговельні марки, географічні вказівки, сорти рослин, об'єкти авторського права та суміжних прав), окрім дій із подовження строку дії прав інтелектуальної власності, крім дій з продовження строку дії прав на об'єкти інтелектуальної власності, які є інтелектуальною власністю. припинення дії спільних проєктів і промислових програм у сфері безпеки та оборони, учасниками яких є резиденти РФ та/або РБ, щодо товарів військового призначення та подвійного використання.

Нагадаємо, що 11 пакет санкцій проти Росії було затверджено наприкінці червня 2023 року. До нього включили заходи, спрямовані на боротьбу з обходом Росією вже раніше введених обмежень.

"Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій та індивідуальним лістингам", — йдеться в повідомленні.

12 пакет санкцій, передбачає обмеження на технології, які використовуються Росією у військових цілях. Йдеться про зварювальні машини, хімікати, літієві батареї, двигуни для безпілотників тощо. Також розглядається можливість введення з 1 січня санкцій на експорт алмазів.