Против производителей оружия: Зеленский предложил ввести санкции на компании РФ и РБ на 50 лет

В законопроекте предлагается остановить выполнение экономических и денежных обязательств в пользу резидентов РФ и РБ по операциям военного назначения и двойного использования.

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Лидер Украины Владимир Зеленский представил Верховной Раде законопроект о введении секторальных санкций в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь в сфере оборонно-промышленного комплекса. Эти ограничения предусматривают действие в течение 50 лет. Об этом сообщает проект 10271.

Проектом предлагается утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 ноября 2023 года.

Согласно представленному документу, предполагается ввести сроком на 50 лет ряд секторальных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций) в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь в оборонно-промышленной сфере:

запрет на проведение операций с товарами и услугами, на международную передачу которых распространяется действие закона Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", с резидентами РФ и РБ, в том числе проводимых с привлечением резидентов других государств; остановка выполнения экономических и денежных обязательств в пользу резидентов РФ и РБ по операциям по товарам военного назначения и двойного использования. запрещение передачи резидентам и резидентам РФ и РБ технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; запрет на осуществление резидентами РФ и РБ действий по получению охранных документов, совершению других действий, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компоновка полупроводниковых изделий, торговые марки, географические указания, сорта растений, объекты авторского права и смежных прав), кроме действий по продлению срока действия прав интеллектуальной собственности и продлению срока действия охранных документов; запрещение регистрации и аккредитации организаций коллективного управления, учредителями которых являются резиденты РФ и РБ; прекращение действия совместных проектов и промышленных программ в сфере безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты РФ и/или РБ, в отношении товаров военного назначения и двойного использования.

Напомним, что 11 пакет санкций против России был утвержден в конце июня 2023 года. В нем включили меры, направленные на борьбу с обходом Россией уже ранее введенных ограничений.

"Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и индивидуальным листингам", — говорится в сообщении.

12 пакет санкций, предусматривает ограничения на технологии, которые используются Россией в военных целях. Речь идет о сварочных машинах, химикатах, литиевых батареях, двигателях для беспилотников и другое. Также рассматривается возможность введения с 1 января санкций на экспорт алмазов.