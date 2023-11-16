Активи під замком: у Чехії забрали всю державну нерухомість у РФ

Під санкційні обмеження чеської влади потрапила російська компанія "Госзагрансобственность", яка займається російською нерухомістю за кордоном. Тепер усі активи підприємства в країні будуть заморожені, фірмі заборонили здавати в оренду об'єкти на території Чехії.

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Поки в Європейському Союзі роздумують, як без порушення міжнародного права передати Україні золотовалютні резерви Банку Росії (ЦБ), які були заморожені після повномасштабного вторгнення Росії, союзники продовжують позбавляти грошей країну-агресора. Так, уряд Чехії 15 листопада вирішив заморозити всі російські державні активи. Про це повідомив прем'єр країни Петр Фіала.

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За його словами, завдяки цьому рішенню РФ втратить можливість розпоряджатися нерухомістю, що належить державній установі країни.

"Майно не може бути передано або продано. Росії не дозволять використовувати банківські рахунки, на які надходить орендна плата за це майно", — ідеться в його повідомленні.

Він наголосив, що інші країни Європейського Союзу мають вчинити так само, і Чехія буде на цьому наполягати.

За даними інформагентства CTK, йдеться про всі активи "Держзакордонвласності" в Чехії. Також на території країни забороняється будь-яка комерційна діяльність цього підприємства. Так, наприклад, здача в оренду об'єктів нерухомості тепер вважається незаконною.

Водночас глава Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що це він запропонував владі заморозити активи Москви в країні. При цьому, як зазначають журналісти, Росія володіє нерухомістю в Празі та Карлових Варах. Людям і компаніям, які володіють цією нерухомістю, зможуть користуватися нею і далі, але орендна плата надходитиме на недоступний російській владі рахунок.

"На цьому комерційна діяльність, з якої Росія фінансує вбивства українців, закінчується", — зазначив він.

Скільки російських грошей заморозили українські партнери

На початку 2023 року агентство Bloomberg повідомляло, що загальна сума активів ЦБ Росії, заморожених у країнах ЄС і G7, становить 300 мільярдів євро. При цьому 200 мільярдів припадають на країни Євросоюзу.

Глава Мінфіну РФ заявляв, що через санкції Євросоюзу, США та інших країн Росія втратила доступ до майже половини золотовалютних резервів. У Києві вже багато разів закликали партнерів віддати заморожені російські активи на відновлення України. У червні 2023 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що в Єврокомісії триває робота, спрямована на те, щоб законними методами конфіскувати активи агресора.

Водночас експерт з питань зовнішньої політики та безпеки Олександр Хара у вересні розповів Фокусу, чому Європейському Союзу таки доведеться погодитися передати заморожені кошти РФ Україні.

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"Якщо після нашої перемоги в РФ залишиться той самий режим, інші недемократичні країни знатимуть, що не понесуть жодної фінансової відповідальності за військові конфлікти.

І якщо механізм із конфіскацією держкоштів і передання їх постраждалій стороні з'явиться, можна буде хоча б частково компенсувати втрати внаслідок можливої агресії", — сказав він.

Раніше в Мін'юсті розповіли, що в ЄС уже знайшли спосіб, як відшкодувати збитки Україні за рахунок заморожених російських активів. Зокрема, союзники хочуть віддати нашій країні прибуток від російських фінансових інструментів у Європі.

Зазначимо, що в липні 2023 року заступниця генерального прокурора США Ліза Монако розповіла, що країна заморозила активи російських олігархів та інших осіб на суму понад 1 мільярд доларів.