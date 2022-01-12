Еволюція писемності на Землі. Вивчено стародавню мову Африки, створену безграмотними авторами

Унікальна писемність, яку винайшли в Африці майже 200 років тому, за ці роки еволюціонувала дуже швидко, і вчені по-новому подивилися на розвиток усіх писемних мов.

Учені з Університету Нової Англії, Австралії та Інституту історії людства Макса Планка в новому дослідженні вирішили вивчити історію розвитку мови з Ліберії. За їхніми словами, ця писемність може бути ключем до розгадки таємниці еволюції писемності на землі, повідомляє ScienceAlert.

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Писемність мови ваї в африканській країні Ліберія приблизно в 1834 створили "з нуля" 8 неграмотних чоловіків. Ваї — це проста складова писемність, знаки в якій передають окремі склади. Мова ваї — одна з небагатьох африканських мов, яка має власну писемність, яка не заснована на латиниці.

[ + – ] Більша частина складового алфавіту ваї Фото: wikipedia

"Через те, що ця писемність дуже рідкісна й ізольована від інших систем писемності, ми вирішили, що може розповісти багато цікавого про те, як розвивається писемність за короткий проміжок часу", — говорить Пірс Келлі з Університету Нової Англії.

До цього часу вчені не знають, як рання людська писемність стала звичайним повсякденним явищем сьогодні. Вважається, що писемність у тому вигляді, яка існує наразі, була винайдена близько 5 тисяч років тому на Близькому сході, хоча і після цього також з'являлися нові системи листа. Згодом рання писемність, як і писемність мови ваї, ставала простішою у процесі природної еволюції.

[ + – ] Рання писемність ваї (ліворуч) та сучасне написання знаків (праворуч) Фото: ScienceAlert

"Перші зображення в ранніх системах писемності перетворювалися на складні знаки, які потім перетворювалися на дедалі простіші і зрозуміліші літери", — говорить Келлі.

Творці писемності виявили особливі символи для кожного складу своєї мови. Це були як звичайні поняття, такі як вагітна жінка або вода, так і більш абстрактні значення. Загалом у писемності ваї є 200 букв, які означають окремі склади.

[ + – ] Крайня ліва колонка — перші символи писемності ваї (людина, голова, вогонь, мама або великий). Крайня права колонка показує, на що перетворилися ці символи зараз Фото: ScienceAlert

За майже 200 років свого існування писемність ваї зазнала істотних змін. Найскладніші символи, які важко запам'ятати наступним поколінням, стали простішими.

"Складну систему писемності складніше вивчити неграмотним учням, тому згодом складні для запам'ятовування літери змінилися, або зникли взагалі", — говорить Келлі.

Учені дійшли висновку, що на спрощення писемності різних народів вплинули нові технологічні досягнення. Це і винахід нового письмового приладдя, поява паперу тощо. Подібних змін і спрощень зазнала й мова ваї з часом.

[ + – ] Келлі та його колеги проаналізували алфавіт ваї з 1834 року. Нижче представлена анімація того, як змінювалися три літери писемності ваї: ꔫ "бхі", ꗌ "тхо" та ꔱ "фі"

Те, з якою швидкістю за короткий проміжок часу еволюціонувала писемність, є дивовижним феноменом. Але вчені вважають, що це сталося тому, що винахідники нової системи писемності мали уявлення про писемність в інших країнах. Тому писемність ваї легко оптимізувалася згідно з викликами часу і потребам тих, хто навчається її.

За словами Келлі, попри спрощення, у писемності ваї все ще зберігаються складні знаки.

Нагадуємо, що вчені виявили недостатню ланку в історії алфавіту. В Ізраїлі знайшли напис, якому понад 3 тисячі років.