Вчені розшифрували ще одну найдавнішу писемність

Як зазначають експерти, еламське лінійне письмо — система письма, яку використовували на території сучасного Ірану — може розкрити секрети маловідомого царства, що межувало із шумерами.

Завдяки групі європейських учених на чолі з французьким археологом Франсуа Дессе, експертам нарешті вдалося розшифрувати одну з великих загадок: еламське лінійне письмо — маловідома система писемності, яку використовували на території Ірану, пише Smithsonian Magazine.

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За допомогою цього відкриття вчені можуть пролити світло на маловідоме суспільство, яке процвітало між давньою Месопотамією та долиною річки Інд на зорі цивілізації та межувало з шумерами.

Щоб розшифрувати читання символів, що становлять еламське лінійне письмо, фахівці використовували нещодавно вивчені написи із набору стародавніх срібних ваз.

"Це одне з головних археологічних відкриттів останніх десятиліть. Воно засноване на ідентифікації та фонетичному читанні імен королів", — розповів археолог Массімо Відалі з Падуанського університету.

У 2015 році Дессе отримав доступ до приватної лондонської колекції незвичайних срібних ваз, відомих як вази гунаги з безліччю написів як клинописом, так і еламським лінійним письмом. Вони розкопані у 1920-х і продані західним торговцям, тому їхнє походження та справжність поставлені під сумнів. Однак, як показав металургійний аналіз посудин, це були ймовірніше давні, ніж сучасні підробки.

[ + – ] Перфорований камінь із написами на еламському лінійному письмі з колекції Лувру

Що стосується їхнього місця походження, Дессет вважає, що вони знаходилися на царському цвинтарі за сотні кілометрів на південний схід від Сузи, датованого приблизно 2000 до н.е. — саме тоді, коли використовували еламське лінійне письмо.

Згідно з дослідженням, срібні вази є найстарішими та найповнішими зразками еламських царських написів клинописом. Вони належали різним правителям із двох династій.

За словами Дессета, зіставлення написів на посудинах було дуже корисним для розшифрування еламського лінійного письма. Деякі імена, написані клинописом, тепер можна було порівняти із символами еламського лінійного письма, включаючи імена відомих еламських царів, таких як Шілхаха. Відстежуючи повторювані символи, Дессет зміг зрозуміти зміст листа, що складається з набору геометричних фігур. Він також переклав такі дієслова, як "дав" та "зробив". Після подальшого аналізу Дессет та його команда заявили, що можуть прочитати 72 знаки.

"Попри те, що повне розшифрування поки що неможливе, здебільшого через обмежену кількість написів, ми знаходимося на правильному шляху", — підсумували автори дослідження.

Тяжка робота з перекладу окремих текстів продовжується. Частина проблеми полягає в тому, що еламська мова, якою говорили в цьому регіоні понад 3000 років, не має відомих родичів, що ускладнює визначення того, які звуки можуть представляти символи.

Нагадаємо, що раніше дослідники вивчили стародавню мову ваї з Ліберії. Як зазначають вчені, писемність мови ваї в африканській країні Ліберія приблизно в 1834 створили "з нуля" 8 неписьменних чоловіків. Ця писемність настільки швидко еволюціонувала, що експерти по-новому подивилися на розвиток усіх писемних мов.