Ожидаются перебои с радио. Завтра на землю обрушится новая магнитная буря

Как отмечают специалисты, возникшая буря будет незначительной, класса G-1, а ее воздействие — минимальным.

Согласно заявлениям ученых, в среду — 3 августа, на нашу планету обрушится геомагнитная буря, так как к Земле движется высокоскоростной солнечный ветер, пишет Interesting Engineering.

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Однако, как отмечают специалисты, возникшая солнечная буря будет незначительной, класса G-1, а ее воздействие — минимальным. Тем не менее, она может серьезно нарушить спутниковую навигацию, радиосвязь, повредить электрические сети, а также запутать мигрирующих животных, которые используют магнитное поле Земли в качестве навигационного инструмента.

Поскольку Солнце приближается к пику своего солнечного цикла, будущие геомагнитные бури могут оказаться не такими безобидными. Исторически самой сильной солнечной бурей была буря 1859 года, которую иногда называют "Событием Кэррингтона". По оценкам экспертов, она высвободила энергию, эквивалентную 10 миллиардам атомных бомб мощностью в одну мегатонну. Возникшие в результате полярные сияния осветили ночное небо ярче любого полнолуния и были видны на юге вплоть до Карибских островов.

У Солнца тоже есть "дыры"?

Чем больше ученые изучают Солнце, тем больше узнают о различных видах активности, происходящих на его поверхности. В прошлом месяце пятна на Солнце превратились в большие нити магнетизма, посылая в нашу сторону больше вспышек.

Недавно исследователи заметили "дыру" в южной части атмосферы Солнца. В отличие от солнечных пятен или нитей, где линии магнитного поля, возникающие на поверхности, возвращаются обратно, солнечная дыра излучает лучи наружу в пространство и поэтому может посылать плазму со скоростью миллионы км в час.

При выбросе в нашу сторону плазме и солнечному мусору может потребоваться от 15 до 18 часов, чтобы достичь Земли. Взаимодействие сильно намагниченных частиц с магнитным полем планеты приводит к геомагнитным бурям, которые классифицируются по классам от G1 (слабые бури) до G5 (экстремально сильные бури).

Напомним, что ранее в июле этого года на нашей звезде произошла сильная вспышка. Как выяснили ученые, на Солнце появилось новое пятно под названием AR305. Оно привело не только к появлению довольно мощной солнечной вспышки класса M, но и корональных выбросов массы.