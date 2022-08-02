Очікуються перебої з радіо. Завтра на землю обрушиться нова магнітна буря

Як зазначають фахівці, буря, що виникла, буде незначною, класу G-1, а її вплив — мінімальним.

Згідно із заявами вчених, у середу — 3 серпня, на нашу планету обрушиться геомагнітна буря, оскільки до Землі рухається високошвидкісний сонячний вітер, пише Interesting Engineering.

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Однак, як зазначають фахівці, сонячна буря, що виникла, буде незначною, класу G-1, а її вплив — мінімальним. Тим не менш, вона може серйозно порушити супутникову навігацію, радіозв'язок, пошкодити електричні мережі, а також заплутати тварин, які мігрують і використовують магнітне поле Землі як навігаційний інструмент.

Оскільки Сонце наближається до піку свого сонячного циклу, майбутні геомагнітні бурі можуть виявитися не такими невинними. Історично найсильнішою сонячною бурею була буря 1859 року, яку іноді називають "подією Каррінгтона". За оцінками експертів, вона звільнила енергію, еквівалентну 10 мільярдам атомних бомб потужністю в одну мегатонну. Полярні сяйва, що виникли в результаті, освітили нічне небо яскравіше за будь-яку повню, і їх було видно на півдні аж до Карибських островів.

У Сонця теж є "діри"?

Чим більше вчені вивчають Сонце, тим більше дізнаються про різні види активності, що відбуваються на його поверхні. Минулого місяця плями на Сонці перетворилися на великі нитки магнетизму, посилаючи в наш бік більше спалахів.

Нещодавно дослідники помітили "діру" в південній частині атмосфери Сонця. На відміну від сонячних плям або ниток, де лінії магнітного поля, що виникають на поверхні, повертаються назад, сонячна діра випромінює промені назовні в простір і тому може посилати плазму зі швидкістю мільйони кілометрів на годину.

Під чат викиду в наш бік плазмі та сонячному сміттю може знадобитися від 15 до 18 годин, щоб досягти Землі. Взаємодія сильно намагнічених частинок із магнітним полем планети призводить до геомагнітних бур, які класифікуються за класами від G1 (слабкі бурі) до G5 (екстремально сильні бурі).

Нагадаємо, що раніше в липні цього року на нашій зірці стався сильний спалах. Як з'ясували вчені, на Сонці з'явилася нова пляма під назвою AR305. Вона призвела не лише до появи досить потужного сонячного спалаху класу M, а й корональних викидів маси.