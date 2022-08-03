Ученые рассказали, что произойдет, если заморозить мыльные пузыри

Стоит признать, что мыльные пузыри являются одной из любимых забав всех детей. Однако когда дело доходит до экспериментов — не могут устоять даже взрослые.

Если вы когда-нибудь видели вирусные видеоролики в интернете, где люди пускают мыльные пузыри на улице зимой, то вы знаете, как красиво они выглядят, когда замерзают, пишет The Grunge.

Удивительно, но эти пузыри не лопаются сразу, сохраняя свою первоначальную форму, даже будучи полностью замороженными. Оказывается, наука, стоящая за этими пузырями, также довольно увлекательна.

Когда вода замерзает, она обычно начинает затвердевать в самом холодном месте. В лужах, озерах и других водоемах, процесс замерзания начинается в верхней части воды и опускается вниз. Этот порядок замерзания известен как "фронт замерзания".

Как отмечают ученые, мыльные пузыри, как правило, не следуют этой модели фронта замерзания, создавая некоторые уникальные результаты.

[ + – ] Когда вы замораживаете мыльный пузырь, узоры, которые вы потом видите, являются результатом эффекта Марангони

Когда вы замораживаете мыльный пузырь, узоры, которые вы потом видите, являются результатом эффекта Марангони. Этот эффект создается поверхностным натяжением пузыря и заставляет кристаллы льда вращаться и двигаться по поверхности пузыря до тех пор, пока не будет достаточно льда, чтобы они замерзли на месте. После полного замораживания остается кристаллизованный узор.

К сожалению, замороженные пузыри нестабильны, поэтому они не могут сохраняться долго. Красивые узоры, созданные эффектом Марангони, также приводят к появлению трещин на поверхности. Эти трещины отсутствуют, когда пузырек все еще находится в жидком состоянии, удерживая воздух внутри.

Трещины в замороженных пузырях позволяют воздуху выйти наружу, вызывая в результате коллапс пузыря. Тем не менее, не переживайте, замороженные пузыри, как правило, сохраняются достаточно, чтобы их можно было сфотографировать.

Напомним, что ранее Фокус писал о том, почему ракушки шумят морем. Оказывается, причиной звука внутри раковины является ни движение потоков воздуха и даже ни звук кровеносных сосудов крови, а именно окружающий вокруг шум.