Вчені розповіли, що станеться, якщо заморозити мильні бульбашки

Варто визнати, що мильні бульбашки є однією з найулюбленіших забав усіх дітей. Однак, коли справа доходить до експериментів, не можуть встояти навіть дорослі.

Якщо ви коли-небудь бачили вірусні відеоролики в інтернеті, де люди пускають мильні бульбашки на вулиці взимку, то ви знаєте, як гарно вони виглядають, коли замерзають, пише The Grunge.

Дивно, але ці бульбашки не лопаються відразу, зберігаючи свою початкову форму, навіть повністю замороженими. Виявляється, наука, яка стоїть за цими бульбашками, також досить цікава.

Коли вода замерзає, вона зазвичай починає тверднути у найхолоднішому місці. У калюжах, озерах та інших водоймах процес замерзання починається у верхній частині води і опускається вниз. Цей порядок замерзання відомий як "фронт замерзання".

Як зазначають вчені, мильні бульбашки, як правило, не дотримуються цієї моделі фронту замерзання, створюючи деякі унікальні результати.

[ + – ] Коли ви заморожуєте мильну бульбашку, візерунки, які ви потім бачите, є результатом ефекту Марангоні

Коли ви заморожуєте мильну бульбашку, візерунки, які ви потім бачите, є результатом ефекту Марангоні. Цей ефект створюється поверхневим натягом міхура і змушує кристали льоду обертатися і рухатися по поверхні міхура доти, поки не буде достатньо льоду, щоб вони стали на місці. Після повного заморожування залишається кристалізований візерунок.

На жаль, заморожені бульбашки нестабільні, тому вони не можуть зберігатися довго. Прекрасні візерунки, створені ефектом Марангоні, також призводять до появи тріщин на поверхні. Ці тріщини відсутні, коли бульбашка все ще знаходиться в рідкому стані, утримуючи повітря всередині.

Тріщини в заморожених бульбашках дозволяють повітря вийти назовні, викликаючи в результаті колапс міхура. З усім тим, не переживайте, заморожені бульбашки, як правило, зберігаються достатньо, щоб їх можна було сфотографувати.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав про те, чому мушлі шумлять морем. Виявляється, причиною звуку всередині раковини є ні рух потоків повітря і навіть звук кровоносних судин крові, а оточуючий навколо шум.